Chhath Puja: 15 नवंबर को डूबते सूर्य को देंगे अर्घ्य, 16 को उगते सूर्य की पूजा, जानें चारों दिन का पूरा कार्यक्रम
छठ महापर्व 2026 की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हो चुकी है। 14 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। 15 नवंबर की शाम को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करेंगे।
Chhath Puja 2026 Date: छठ महापर्व शुरू हो चुका है। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय पूजा की शुरुआत हुई। अब शनिवार को खरना होगा। इसके बाद रविवार शाम को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा में हर दिन की अपनी अलग परंपरा है। कोई नहाय-खाय की तैयारी में जुटा है तो कहीं खरना के प्रसाद की तैयारी चल रही है। छठ घाटों पर भी रौनक बढ़ने लगी है।
छठ पूजा 2026 की तारीखें
- 13 नवंबर, शुक्रवार- नहाय-खाय
- 14 नवंबर, शनिवार- खरना
- 15 नवंबर, रविवार- संध्या अर्घ्य
- 16 नवंबर, सोमवार- उषा अर्घ्य और पारण
छठ पूजा का अर्घ्य मुहूर्त
छठ पूजा में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देने की परंपरा है। हल्द्वानी के स्थानीय समय के अनुसार 15 नवंबर को सूर्यास्त शाम करीब 5:17 बजे होगा। वहीं, 16 नवंबर को सूर्योदय सुबह करीब 6:36 बजे होगा।
- संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर, शाम करीब 5:17 बजे
- उषा अर्घ्य: 16 नवंबर, सुबह करीब 6:36 बजे
नहाय-खाय पर व्रती करते हैं ये काम
छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लेते हैं। घर में साफ-सफाई होती है और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। नहाय-खाय पर लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने की परंपरा है। इस दिन से ही छठ पूजा के नियमों का पालन शुरू हो जाता है।
खरना के दिन शाम को बनता है गुड़ की खीर का प्रसाद
14 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह से उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते।
15 नवंबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
छठ पूजा के तीसरे दिन यानी 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती पूजा की सामग्री लेकर घाटों पर पहुंचेंगे। सूप और दउरा में ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना और दूसरे फल सजाए जाएंगे। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान छठी मैया के गीतों से घाटों का माहौल भक्तिमय हो जाता है।
16 नवंबर को उगते सूर्य की पूजा के बाद पारण
छठ पूजा का आखिरी दिन 16 नवंबर को है। सुबह व्रती घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाएगी। पूजा पूरी होने के बाद व्रती पारण करेंगे। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा।
छठ में क्यों होती है डूबते और उगते सूर्य की पूजा?
छठ पूजा में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यही इस पर्व की सबसे खास परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उनके प्रति आभार जताया जाता है। वहीं, उगते सूर्य की पूजा नई ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ की जाती है। छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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