Chhath Puja 2026 aarti: छठी मैया की आरती, ऊ जे केरवा जे फरेला घवद से आरती
Chhath Puja 2026 aarti: छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। इसमें उगते सूर्य और ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में छठी मैया की आरती की जाती है।
कार्तिक मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि पूरे कार्तिक मास को भगवान विष्णु को ही समर्पित माना गया है और सूर्य नारायण भगवान विष्णु के प्रकट स्वरूप ही हैं। मास में छठी मैय्या की पूजा का भी विधान है। षष्ठी तिथि यानी छठी मैय्या। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्टी तिथि को सूर्य षष्टी कहा गया है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। यह व्रत तीन दिनों के लिए खास तौर पर होता है। नहाय खास से व्रत शुरू होता है और उगते सूर्य को सप्तमी को अर्घ्य देकर खत्म होता है।
कब है सप्तमी तिथि
षष्ठी का दिन खास होता है, जिसमें शाम को सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल षष्टी तिथि 14 नवंबर की रात 11 बजकर 23 मिनट पर शुरू होगी और 15 व 16 की मध्यरात्रि 2 बजकर 1 मिनट तक रहेगी। इस तिथि पर 15 नवम्बर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और 14 को रवि योग, धृति योग भी रहेगा। इससे छठ पर्व का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। पर्व में छठी मैया की आरती भी की जाती है।
छठी मैय्या कौन है?
आपको बता दें किछठी मैय्या संतान की देवी हैं। ये संतान, सुख समृद्धि आदि देती हैं। इनकी उपासना षष्ठी तिथि को की जाती है।
छठी मैय्या की आरती
जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।।जय छठी मईया..।।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।।जय छठी मईया..।।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।।जय छठी मईया..।।
अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।।जय छठी मईया..।।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।।जय छठी मईया..।।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।।जय छठी मईया..।।
ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।।जय छठी मईया..।।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।।जय छठी मईया..।।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।।जय छठी मईया..।।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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