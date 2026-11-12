छठ पूजा 2026: 13 नवंबर से शुरू होगा महापर्व, जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की तारीख
छठ पूजा 2026 का महापर्व 13 नवंबर से शुरू होगा और 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा।
Chhath Puja 2026 Date: लोक आस्था का महापर्व छठ इस साल 13 नवंबर से शुरू होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा का मुख्य दिन 15 नवंबर को होगा। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके अगले दिन यानी 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि, अब देश के अलग-अलग हिस्सों में भी छठ पूजा की रौनक देखने को मिलती है। इस पर्व में महिलाएं और पुरुष परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं। छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य की उपासना की जाती है। व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।
छठ पूजा 2026 की चारों तारीखें
छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है।
- 13 नवंबर 2026, शुक्रवार: नहाय-खाय
- 14 नवंबर 2026, शनिवार: खरना
- 15 नवंबर 2026, रविवार: संध्या अर्घ्य
- 16 नवंबर 2026, सोमवार: उषा अर्घ्य और व्रत का पारण
नहाय-खाय से शुरू होगा छठ महापर्व
छठ पूजा के पहले दिन को नहाय-खाय कहा जाता है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर और रसोई की साफ-सफाई करते हैं। कई श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने की परंपरा है। भोजन बनाने में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि नहाय-खाय के साथ ही शरीर और मन को शुद्ध करके छठ व्रत की शुरुआत की जाती है।
खरना पर रखा जाता है विशेष व्रत
छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को पूजा करने के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी प्रसाद बांटा जाता है। खरना के बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। इस दौरान व्रती अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। यही वजह है कि छठ पूजा को कठिन व्रतों में गिना जाता है।
संध्या अर्घ्य पर डूबते सूर्य की होगी पूजा
छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर व्रती नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे पहुंचते हैं। यहां पूजा की तैयारियां की जाती हैं। बांस की टोकरी और सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और दूसरे प्रसाद सजाए जाते हैं। शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल और दूध अर्पित करते हैं। 2026 में 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली में सूर्यास्त का समय करीब शाम 5 बजकर 28 मिनट है।
उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा व्रत का पारण
छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। 16 नवंबर को व्रती सुबह होने से पहले ही घाटों पर पहुंच जाएंगे। सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद छठी मैया की पूजा की जाती है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करते हैं। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाता है।
छठ पूजा में ठेकुआ और गन्ने का क्या है महत्व?
छठ पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व है। इस पर्व पर ठेकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा चावल के लड्डू, नारियल, केला, गन्ना, मौसमी फल और अन्य सात्विक सामग्री भी पूजा में शामिल की जाती है। पूजा का प्रसाद बांस के सूप और दउरा में सजाया जाता है। इन सामग्रियों के साथ व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों?
छठ पूजा की सबसे अलग परंपराओं में डूबते सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। आमतौर पर धार्मिक परंपराओं में सुबह उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन छठ में अस्त होते सूर्य की भी उपासना होती है। इसके पीछे जीवन में हर अवस्था का सम्मान करने की भावना मानी जाती है। सूर्य के अस्त होने के समय भी उनकी उपासना करके प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई शुरुआत और ऊर्जा की कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और संतान का कल्याण होता है। छठी मैया से भी संतान की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की प्रार्थना की जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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