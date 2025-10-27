Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chhath Puja 2025 Wishes 10 BEST Greetings SMS Messages Quotes Status for happy Chhath puja Ki Shubhkamnaye
Chhath Puja Wishes: छठ पूजा की इन 10 प्यार भरे मैसेज से अपनों को भेजें शुभकामनाएं, खिलेगी मुस्कान

Chhath Puja Wishes: छठ पूजा की इन 10 प्यार भरे मैसेज से अपनों को भेजें शुभकामनाएं, खिलेगी मुस्कान

संक्षेप: Chhath Puja Wishes 2025: आज सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले अपनों को भेजें ये खास संदेश और कहें-'हैप्पी छठ पूजा'

Mon, 27 Oct 2025 07:08 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Chhath Puja Wishes 2025 in Hindi: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज यानी 27 अक्तूबर, सोमवार को है। आज संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत करीब 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है। छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य व माता छठ की पूजा का विधान है। इस दिन लोग विधि-विधान से पूजन व अर्घ्य देने के साथ ही अपनों को इस खास पर्व की बधाई भी देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं-

1. छठ पूजा का त्योहार बरसाए हम पर प्यार,

बरसे हम सब पर छठ माता का आशीर्वाद,

मंगलमय हो आपको छठ पूजा का त्योहार।

हैप्पी छठ पूजा 2025

2. हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली,

छठ का ये महा पर्व लाता है जीवन में खुशहाली,

आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार,

मंगलमय हो आपको छठ का ये पावन त्योहार,

छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:छठ पूजा आज: अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का क्या है समय? जानिए

3. सुनहरे रथ पर सवार, सूर्य देव आए हैं आपके द्वार,

छठ पूजा 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

4. छठ माता आशीर्वाद दे इतना कि हर जगह आपका नाम हो,

दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो,

घर और समाज में आप करें राज,

ये कामना है मेरी आपके लिए आज,

छठ पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. पल-पल सुनहरे फूल खिले,

कभी ना हो कांटो से सामना,

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,

छठ पर हमारी यही है शुभकामना,

जय छठी मैया, हैप्पी छठ पूजा 2025।

6. छठी मैया हर सुहागन का सुहाग बनाए रखें।

आपके घर परिवार में खूब खुशहाली आए।

सूरज देव की रोशनी से आपके परिवार का,

भविष्य उज्ज्वल होकर सदैव जगमगाए।

आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. सूर्य देव रथ पर सवार होकर आपके द्वार आएं,

सूर्य जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएं।

आपके जीवन का तम मिटे, उजियाला आए,

आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. जब चिड़िया बाग में चहचहाती है,

छठ मैया तब प्यार बरसाती है,

सब के जीवन में खुशियां भर जाती है,

छठ पूजा 2025 की शुभकामनाएं।

9. अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी,

छठ मैया आपके सब मनोरथ पूरे कर जाएगी,

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. भगवान सूर्य आपके जीवन को उज्वल प्रकाश एवं ऊर्जा से भर दें।

छठी मैया आपके जीवन को सुखमय कर दें।

आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Chhath puja happy chhath puja chhath puja wishes
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने