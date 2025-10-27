Chhath Puja Wishes: छठ पूजा की इन 10 प्यार भरे मैसेज से अपनों को भेजें शुभकामनाएं, खिलेगी मुस्कान
संक्षेप: Chhath Puja Wishes 2025: आज सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले अपनों को भेजें ये खास संदेश और कहें-'हैप्पी छठ पूजा'
Happy Chhath Puja Wishes 2025 in Hindi: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज यानी 27 अक्तूबर, सोमवार को है। आज संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत करीब 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है। छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य व माता छठ की पूजा का विधान है। इस दिन लोग विधि-विधान से पूजन व अर्घ्य देने के साथ ही अपनों को इस खास पर्व की बधाई भी देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं-
1. छठ पूजा का त्योहार बरसाए हम पर प्यार,
बरसे हम सब पर छठ माता का आशीर्वाद,
मंगलमय हो आपको छठ पूजा का त्योहार।
हैप्पी छठ पूजा 2025
2. हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली,
छठ का ये महा पर्व लाता है जीवन में खुशहाली,
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार,
मंगलमय हो आपको छठ का ये पावन त्योहार,
छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
3. सुनहरे रथ पर सवार, सूर्य देव आए हैं आपके द्वार,
छठ पूजा 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
4. छठ माता आशीर्वाद दे इतना कि हर जगह आपका नाम हो,
दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो,
घर और समाज में आप करें राज,
ये कामना है मेरी आपके लिए आज,
छठ पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. पल-पल सुनहरे फूल खिले,
कभी ना हो कांटो से सामना,
खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,
छठ पर हमारी यही है शुभकामना,
जय छठी मैया, हैप्पी छठ पूजा 2025।
6. छठी मैया हर सुहागन का सुहाग बनाए रखें।
आपके घर परिवार में खूब खुशहाली आए।
सूरज देव की रोशनी से आपके परिवार का,
भविष्य उज्ज्वल होकर सदैव जगमगाए।
आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. सूर्य देव रथ पर सवार होकर आपके द्वार आएं,
सूर्य जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएं।
आपके जीवन का तम मिटे, उजियाला आए,
आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. जब चिड़िया बाग में चहचहाती है,
छठ मैया तब प्यार बरसाती है,
सब के जीवन में खुशियां भर जाती है,
छठ पूजा 2025 की शुभकामनाएं।
9. अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी,
छठ मैया आपके सब मनोरथ पूरे कर जाएगी,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. भगवान सूर्य आपके जीवन को उज्वल प्रकाश एवं ऊर्जा से भर दें।
छठी मैया आपके जीवन को सुखमय कर दें।