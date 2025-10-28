Chhath Puja 2025 Wishes: अपनों को भेजें छठी मैया का आशीर्वाद, पढ़ें 10 सबसे खास संदेश

संक्षेप: Chhath Puja Wishes Hindi: छठ महापर्व का आज समापन है। चार दिवसीय इस महापर्व के रंग लगभग देश के हर कोने में देखने को मिलते हैं। आज अपनों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भेजकर उनका दिन बनाएं और साथ में भेजें उन्हें छठी मैया का आशीर्वाद।

Tue, 28 Oct 2025 08:21 AM

Happy Chatth Puja 2025 Wishes: चार दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन है। हिंदू धर्म में इस पर्व को लोग आस्था और विश्वास से जोड़कर देखते हैं। इस महापर्व में लोग संतान प्राप्ति और उसकी दीर्घायु की कामना करते हैं। साथ ही घर की सुख-समृद्धि के लिए भी वरदान मांगते हैं। बिहार के साथ-साथ अब इस पर्व के रंग देश के लगभग हर एक कोने में देखने को मिल जाते हैं। आज उषा अर्घ्य के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ है। आज के दिन व्रत का पारण करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दौरान लोग उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। इसी के साथ लोग अपनों को छठ पूजा की बधाई भी भेजते हैं। ऐसे ही कुछ बधाई संदेश आप नीचे पढ़ सकते हैं।

1. छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे,

आपके जीवन में खुशियों का सवेरा यूं ही रहे।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

2. छठ पूजा लाए जीवन में उजाला,

जिंदगी का एक-एक पल हो खुशियों वाला।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

3. उगते सूरज को अर्घ्य का प्रणाम,

छठी मैया रखें सदा आपका नाम।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

4. छठ की पूजा से मिलती है रोशनी,

हर दुआ इस बार आपकी हो पूरी।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

5. छठ पर्व का है ये पावन त्योहार,

छठी मैया लाएं जीवन में खुशियों की बहार।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

6. छठ मैया करें आपके घर में निवास,

मिले आपको सुख, शांति और अपनों का विश्वास।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

7. अर्घ्य के साथ करें सूर्यदेव को प्रणाम,

अबसे बन जाएं आपके सारे बिगड़े काम।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

8. छठ पूजा लाए हर घर में उजाला,

हर दिल में दिखे आज भक्ति का रंग निराला।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

9. जल में खड़े होकर व्रती देखे आसमान,

छठी मैया पूरी कर दें सबके हर अरमान।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

10. छठ पर्व की सुबह लाए नई उमंग,

जीवन में भर दे खुशियों का संग।