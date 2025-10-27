Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chhath Puja 2025 Surya Arghya time 27 and 28 october evening and morning Arghya dene ka samay kya hai
सूर्यदेव को अर्घ्य देने से होते हैं ये 5 बड़े लाभ, जानें आज और कल का छठ पूजा अर्घ्य टाइम

सूर्यदेव को अर्घ्य देने से होते हैं ये 5 बड़े लाभ, जानें आज और कल का छठ पूजा अर्घ्य टाइम

संक्षेप: Surya Arghya time today and tomorrow: छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जान लें छठ पूजा सूर्य अर्घ्य टाइमिंग- 

Mon, 27 Oct 2025 12:30 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chhath Puja 2025 Sandhya and Morning Arghya Time: हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा का पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के तीसरे व चौथे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते हुए और चौथे दिन उगते हुए सूर्य देने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार, सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से ऊर्जा और मान-सम्मान की वृद्धि होती है। जानें सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लाभ व छठ पूजा अर्घ्य टाइमिंग।

ये भी पढ़ें:पढ़ें छठ मैया की आरती, जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से….

भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ-

1. भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख-शांति व समृद्धि आती है। इसके साथ ही जन्मकुंडली में सूर्य दोष दूर होता है और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।

2. कहा जाता है कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने से योग्य विवाह प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और शादी-ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं।

3. भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मान-सम्मान की प्राप्ति होती है और साहस व आत्मविश्वास भी बढ़ने की मान्यता है।

4. नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्य सुधरने लगता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है।

5. कहते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

छठ पूजा अर्घ्य टाइमिंग: इस बार छठ पूजा का संध्या कालीन सूर्य अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025, सोमवार को दिया जाएगा। सूर्यास्त शाम 05 बजकर 40 मिनट पर होगा। उदयीमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य 28 अक्टूबर को दिया जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय सुबह 06 बजकर 30 मिनट पर होगा।

ये भी पढ़ें:मंगल का वृश्चिक गोचर, 27 अक्टूबर से इन 6 राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Chhath puja happy chhath puja
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने