Surya arghya timing today: आज सूर्य को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें शाम को किस समय दें अर्घ्य

कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। आज शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज षष्ठी तिथि को संध्याकालीन सूर्य और सप्तमी तिथि यानी कल 28 अक्टूबर 2025 को ऊषाकालीन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते है। अगर कोई व्यक्ति भगवान्‌ सूर्य की मानसिक आराधना करता है तो वह भी समस्त परेशानियों से मुक्त होकर सुखी रहता है। जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्य को कुहरा स्पर्शं नहीं कर पाता, उसी प्रकार पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की परेशानियां छू भी नहीं पातीं । अगर आपने मंत्रों के साथ भक्तिपूर्वक विधि-विधान से भगवान्‌ सूर्यनारायण की आराधना को तो भी आपको लाभ होगा। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों के अधिपति माना गया है। सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भी सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य की अराधना के महत्व को बताते हुए भविष्यो्त्तर पुराण में लिखा है कि षष्ठी तिथि को उपवास कर भगवान्‌ सूर्यनारायण की पूजा करनी चाहिए । रक्तचन्दन, करवीर-पुष्प, गुग्गुल धूप, पायस आदि नैवेद्यों से सूर्यनारायणक पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से कई ग्रह शांत हो जाते हैं। सूर्य को अगर अर्घ्य दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। ये आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल में चुटकी भर रोली या लाल चंदन मिलाएं और लाल पुष्प के साथ जल दें।