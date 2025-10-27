Surya arghya timing today: आज सूर्य को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें शाम को किस समय दें अर्घ्य
संक्षेप: Surya arghya time 2025 on 27 October 2025: कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। आज शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज षष्ठी तिथि को संध्याकालीन सूर्य और सप्तमी तिथि को संध्या अर्घ्य कहते है।
कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। आज शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज षष्ठी तिथि को संध्याकालीन सूर्य और सप्तमी तिथि यानी कल 28 अक्टूबर 2025 को ऊषाकालीन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते है। अगर कोई व्यक्ति भगवान् सूर्य की मानसिक आराधना करता है तो वह भी समस्त परेशानियों से मुक्त होकर सुखी रहता है। जिस प्रकार भगवान् सूर्य को कुहरा स्पर्शं नहीं कर पाता, उसी प्रकार पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की परेशानियां छू भी नहीं पातीं । अगर आपने मंत्रों के साथ भक्तिपूर्वक विधि-विधान से भगवान् सूर्यनारायण की आराधना को तो भी आपको लाभ होगा। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों के अधिपति माना गया है। सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भी सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य की अराधना के महत्व को बताते हुए भविष्यो्त्तर पुराण में लिखा है कि षष्ठी तिथि को उपवास कर भगवान् सूर्यनारायण की पूजा करनी चाहिए । रक्तचन्दन, करवीर-पुष्प, गुग्गुल धूप, पायस आदि नैवेद्यों से सूर्यनारायणक पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से कई ग्रह शांत हो जाते हैं। सूर्य को अगर अर्घ्य दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। ये आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल में चुटकी भर रोली या लाल चंदन मिलाएं और लाल पुष्प के साथ जल दें।
खाली जल से कभी भी सूर्य को जल ना दें। जल देते समय जो जलधारा धरती पर गिर रही है, उसमें से सूर्य भगवान का दर्शन करें।इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है। छठी माता को सूर्य देव की बहन माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा से सुख-समृद्धि बनी रहती है और संतान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।सूर्य भगवान को षष्ठी तिथि बहुत प्रिय है। इसलिए छठ पूजा पर सूर्य भगवान को व्रत और अर्घ्य देने की परंपरा है।
सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम Chhath Puja Sunrise Time 27 अक्टूबर 2025
दिल्ली - सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 40 मिनट तक पटना -
सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 11 मिनट तक
लखनऊ - सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 27 मिनट तक
कोलकत्ता सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 1 मिनट तक
रांची सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 13 मिनट तक