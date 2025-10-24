छठ महापर्व: शोभन योग में हाेगी शुरुआत, सुकर्मा योग में समापन

Hindustan Hindi News
Fri, 24 Oct 2025 06:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, संवाददाता
चार दिवसीय लोक आस्था का पर्व छठ 25 अक्तूबर को नहाय खाय के साथ शुरू होने जा रहा है। इस बार शोभन योग में भगवान सूर्यदेव की उपासना का पर्व प्रारंभ होगा। स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय, झूंसी के वेदाचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि पर्व के प्रारंभ में शोभन और समापन पर सुकर्मा योग व्याप्त रहेगा। इस योग में सूर्यदेव की पूजन-अर्चन करने वाली व्रतियों की मनोकामना पूरी होगी।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चार दिवसीय अनुष्ठान सूर्यदेव की पूजा का व्रत है। मुख्य पूजा 27 अक्तूबर की षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की होगी। पर्व के दूसरे दिन 26 अक्तूबर को खरना में व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ व नए चावल की खीर व रोटी या पूड़ी का प्रसाद बनाएंगी। प्रसाद को सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद व्रती इसे ग्रहण करेंगी। उसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होगा। वेदाचार्य ने बताया कि पर्व के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि के साथ शोभन योग बन रहा है। जिसे वैदिक ज्योतिष में बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है। 28 अक्तूबर को उदया चलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है।

छठ पूजा कैंप कार्यालय का हुआ भूमि पूजन

पूर्वांचल छठ पूजा समिति एवं विकास समिति की ओर से गुरुवार को संगम नोज पर कैंप कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अजय राय, उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, अभिषेक आर्या, कृष्णानंद तिवारी, अमित सिंह, संजीव सिंह, अमन सिंह, अतुल राय, सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे।

