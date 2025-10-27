Hindustan Hindi News
Chhath Puja 2025 Arghya Vidhi: How to Offer Arghya if Sun is Not Visible
छठ पूजा पर आज शाम न दिखे सूर्य देव तो ऐसे दें अर्घ्य, नोट कर लें मुहूर्त से लेकर सबकुछ

छठ पूजा पर आज शाम न दिखे सूर्य देव तो ऐसे दें अर्घ्य, नोट कर लें मुहूर्त से लेकर सबकुछ

संक्षेप: Chhath Puja 2025 Arghya Vidhi: छठ महापर्व का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य का दिन आ गया है। यह दिन व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है।

Mon, 27 Oct 2025 04:40 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
छठ महापर्व का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य का दिन आ गया है। यह दिन व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्यदेव व छठी मैया से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में खुशहाली की कामना करती हैं। पंचांग के अनुसार, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का सर्वश्रेष्ठ समय शाम 5 बजकर 40 मिनट पर रहेगा। इसी समय सूर्यदेव को जल अर्पित करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और पूरा वातावरण भक्ति के गीतों से गूंज उठेगा। मौसम खराब होने की वजह से अगर सूर्य देव न दिखें तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से भी सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं…

सूरज न दिखे तो कैसे दें अर्घ्य?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है। व्रती संध्या में डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य और अगले दिन उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करते हैं। इसी के साथ उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त होता है। लेकिन कई बार मौसम की वजह से सूर्य दिखाई नहीं देता। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है — “भावना ही पूजा का मूल तत्व है”। यानी यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो दृश्य सूर्य के बिना भी अर्घ्य स्वीकार होता है। ऐसे में अगर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज बादलों या धुंध के पीछे छिपा हो, तो व्रती उसी दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित कर सकते हैं। उनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और फल भी उतना ही मिलता है।

पूजा विधि

छठ पर्व के तीसरे दिन की पूजा बहुत खास मानी जाती है। व्रती सुबह स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं और शाम को सूर्यदेव की आराधना के लिए नदी, तालाब या घाट की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया जाता है — जिसमें ठेकुआ, गुड़ की खीर, फल, गन्ना और चावल शामिल होते हैं। यह प्रसाद बांस की सूप में सजाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, व्रती जल में खड़ी होकर ‘ओम सूर्याय नमः’ मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देती हैं। उस पल घाटों पर छठी मैया के गीतों और लोकधुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है।

संध्या अर्घ्य का महत्व

छठ पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। यह प्रकृति के प्रति धन्यवाद और जीवन में संतुलन का भाव दर्शाता है। मान्यता है कि संध्या अर्घ्य सूर्यदेव की पत्नी प्रत्यूषा देवी को समर्पित होता है, जो अस्त होते सूर्य की अंतिम किरण हैं। यह अर्घ्य जीवन के हर उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने और आभार व्यक्त करने का प्रतीक है।

अर्घ्य देने के नियम

सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल अवश्य मिलाएं। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें बहुत तेज़ न हों। जल अर्पण के दौरान ‘ओम सूर्याय नमः’ मंत्र का 11 बार जप करें, फिर सूर्य की ओर मुख कर तीन बार परिक्रमा करें। इससे सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

