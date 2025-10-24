Chhath Puja Arag Time: 27-28 अक्टूबर को छठ पूजा के डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य का समय क्या है?

संक्षेप: Chhath puja arag date and Muhurat: छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपने परिवार व संतान की खुशहाली व सलामती के लिए करती हैं। छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। छठ पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है। जानें यहां छठ पर्व कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा।

Chhath puja arag date and time 2025: हिंदू धर्म में छठ पर्व का खास महत्व है। यह त्योहार भगवान सूर्य व छठ मैय्या को समर्पित है। छठ चार दिवसीय पर्व है, जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन ऊषा अर्घ्य के साथ होता है। छठ पूजा का त्योहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश में खास तौर पर मनाया जाता है। छठ पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी या प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। जानें छठ पर्व का नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य व ऊषा अर्घ्य कब है।

देखें छठ पूजा कैलेंडर- नहाय-खाय: 25 अक्टूबर (शनिवार)

खरना- 26 अक्टूबर (रविवार)

संध्या अर्घ्य- 27 अक्टूबर (सोमवार)

ऊषा अर्घ्य- 28 अक्टूबर (मंगलवार)

नहाय-खाय: छठ पर्व का पहला दिन नहाय-खाय होता है। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी में या घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करके शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ-सफाई व पूजा के लिए फल व दीये आदि की खरीदारी की जाती है। इस बार छठ पूजा का नहाय-खाय 25 अक्टूबर, शनिवार को है।

2. खरना: खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद छठ माता को प्रसाद का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। प्रसाद को परिवार व मित्रजनों में वितरित किया जाता है। इस बार छठ पूजा का खरना 26 अक्टूबर, रविवार को है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती सूर्य को ऊषा अर्घ्य देते तक निर्जला व्रत रखते हैं।

3. छठ पूजा का पहला अर्घ्य कब और किस समय दिया जाएगा: छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती शाम को नदी या तालाब के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अगर नदी या तालाब जाकर अर्घ्य देना संभव नहीं है तो छत पर भी जल का कुंड बनाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जा सकता है। इस दिन से व्रती दिन भर अन्न व जल ग्रहण किए बिना व्रत रखते हैं। इस बार छठ पूजा का पहला अर्घ्य यानी संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबरअक्टूबर, सोमवार को दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त शाम 05 बजकर 40 मिनट पर होगा।

4. छठ पूजा का दूसरा अर्घ्य कब और किस समय दिया जाएगा: छठ पर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। छठ पूजा का दूसरा अर्घ्य 28 अक्टूबर, मंगलवार को दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 30 मिनट पर होगा। ऊषा अर्घ्य के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रसाद व जल ग्रहण करके खोलते हैं। इसे छठ व्रत का पारण कहा जाता है।