छठ पूजा का सबसे कठिन दिन आज, भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, जानें संध्या अर्घ्य के जरूरी नियम

Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Rules: आज 15 नवंबर 2026 को छठ पूजा का सबसे कठिन दिन यानी संध्या अर्घ्य है। जानें वे 5 गलतियां जिनसे आज बचना है जरूरी और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के नियम।

छठ महापर्व में आज 15 नवंबर 2026 को तीसरा दिन है। इसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत में यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास भी जारी रहता है। इस दौरान व्रती अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पूजा में साफ-सफाई और मन की पवित्रता का जितना महत्व है, उतना ही जरूरी पूजा के नियमों का पालन करना भी है। आइए जानते हैं संध्या अर्घ्य के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए और पूजा की सही विधि क्या है।

निर्जला व्रत के नियमों को लेकर ना करें लापरवाही खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। इस दौरान अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। संध्या अर्घ्य के दिन भी व्रती पूरे संयम के साथ उपवास जारी रखते हैं। धार्मिक परंपरा में इस व्रत को बीच में ना तोड़ने का विशेष महत्व है। हालांकि, यदि किसी व्रती की तबीयत बिगड़ती है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, तो उसे अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्रत श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों को भी व्रती की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

बिना साफ-सफाई के प्रसाद और सूप को ना छुएं छठ पूजा में प्रसाद और पूजन सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ, फल और दूसरे पकवान तैयार करते समय रसोई साफ होनी चाहिए। प्रसाद बनाने या सूप सजाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। बिना स्नान किए, गंदे हाथों से या जूते-चप्पल पहनकर प्रसाद और पूजा सामग्री को छूने से बचें। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं, उन्हें भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सूप में रखे जाने वाले फल, ठेकुआ, गन्ना और दूसरे प्रसाद को साफ तरीके से सजाएं।

व्रत के दौरान क्रोध और विवाद करने से बचें छठ महापर्व केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मन और व्यवहार को संयमित रखने का भी पर्व है। संध्या अर्घ्य के दिन व्रती को विशेष रूप से शांत और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। घर में किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या बेवजह क्रोध करना उचित नहीं माना जाता है। पूजा की तैयारियों के दौरान भी परिवार के सदस्यों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। किसी काम में देरी होने या व्यवस्था बिगड़ने पर तनाव लेने के बजाय मिल-जुलकर उसे संभालें। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा में मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा का विशेष महत्व है।

संध्या अर्घ्य देते समय इन नियमों का रखें ध्यान संध्या अर्घ्य के लिए सूर्यास्त से पहले ही घाट पर पहुंच जाएं। व्रती साफ और पारंपरिक वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। इसके बाद सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य प्रसाद सजाएं। सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर डूबते सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य अर्पित करें। कई परिवारों में दूध और गंगाजल से अर्घ्य देने की परंपरा भी है। इस दौरान सूर्यदेव का स्मरण और मंत्रों का जाप करें। अर्घ्य देते समय जल की धारा को सूर्य की दिशा में रखें और जल्दबाजी न करें। पूजा में स्वच्छता और श्रद्धा बनाए रखें।

अर्घ्य के बाद करें आरती और परिवार के लिए प्रार्थना संध्या अर्घ्य पूरा होने के बाद घाट पर छठी मैया और सूर्यदेव की आरती करें। परिवार के बुजुर्गों या पुरोहित से छठ व्रत की कथा सुनने की भी परंपरा है। इसके बाद छठी मैया से संतान की लंबी आयु, परिवार के आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना करें। सूप में रखे दीपक को सुरक्षित स्थान पर जलाएं और स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा संपन्न करें। घाट पर जलाए गए दीपों और पूजन सामग्री को नदी में प्लास्टिक या अन्य कचरे के साथ न बहाएं। अगले दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाएगा और छठ महापर्व का समापन होगा।

15 नवंबर 2026 को संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर इन शास्त्रीय नियमों का पालन कर भगवान सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त करें।