Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chhath Pooja Date Time Muhurat Kharna Chhath Puja 2025 kab hogi
Chhath Kharna: खरना कल, जानें कब होगा छठ व्रत का पारण

Chhath Kharna: खरना कल, जानें कब होगा छठ व्रत का पारण

संक्षेप: Chhath Pooja Date Time: व्रती महिलाओं के घरों में सूर्यषष्ठी पूजन को लेकर उत्साह का माहौल है। छठ व्रतियों की ओर से खीर और रोटी खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन-पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।

Sat, 25 Oct 2025 05:57 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Chhath Pooja Kharna, खरना कल: संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चार दिनों का छठ का महापर्व नहाय-खाय से प्रारंभ होता है। व्रती महिलाओं के घरों में सूर्यषष्ठी पूजन को लेकर उत्साह का माहौल है। खरना पूजन रविवार को होगी। 26 अक्टूबर को शाम में छठ पर्व का खरना पूजन होगा। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ की पूजा शुरू होकर सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन किया जाएगा। इसके पश्चात छठ व्रतियों की ओर से खीर और रोटी खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन-पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 27 अक्टूबर, सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा।

जानें कब होगा छठ व्रत का पारण

28 अक्टूबर को मंगलवार को प्रातः बेला में उदीयमान आदित्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके बाद इस छठ पर्व का पारण-समापन हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:कब से शुरू होगी छठ पूजा, नोट कर लें डेट व मुहूर्त

भगवान भास्कर की बहन हैं छठी मइया। पुत्र प्राप्ति और आरोग्य की कामना के लिए छठी मैया का पूजन विधि-विधान से किया जाता है। स्नान के साथ सूर्य पूजन करने के बाद सात्विक भोजन बिना लहसुन, प्याज के सेंधा नमक से बने चावल, चने का दाल, कद्दू की सब्जी भोजन ग्रहण करेंगी। व्रत के दौरान महिलाएं अपने मन वचन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी से वाद-विवाद और झूठ से पूरी तरह से बचने का प्रसाय करतीं हैं।

छठ पूजा महत्व: हिंदू मान्यताओं के अनुसार, छठ की पूजा बेहद ही कठिन पूजा मानी जाती है। इस पूजा के दौरान तीन दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही मुश्किल है। छठ पूजा में विशेष तौर पर सूर्य देव और छठी मां की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में नदी के किनारे भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए की जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
ये भी पढ़ें:बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से मिलेगा फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Chhath puja kharna
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने