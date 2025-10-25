Chhath Kharna: खरना कल, जानें कब होगा छठ व्रत का पारण

संक्षेप: Chhath Pooja Date Time: व्रती महिलाओं के घरों में सूर्यषष्ठी पूजन को लेकर उत्साह का माहौल है। छठ व्रतियों की ओर से खीर और रोटी खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन-पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।

Chhath Pooja Kharna, खरना कल: संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चार दिनों का छठ का महापर्व नहाय-खाय से प्रारंभ होता है। व्रती महिलाओं के घरों में सूर्यषष्ठी पूजन को लेकर उत्साह का माहौल है। खरना पूजन रविवार को होगी। 26 अक्टूबर को शाम में छठ पर्व का खरना पूजन होगा। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ की पूजा शुरू होकर सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन किया जाएगा। इसके पश्चात छठ व्रतियों की ओर से खीर और रोटी खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन-पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 27 अक्टूबर, सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा।

जानें कब होगा छठ व्रत का पारण 28 अक्टूबर को मंगलवार को प्रातः बेला में उदीयमान आदित्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके बाद इस छठ पर्व का पारण-समापन हो जाएगा।

भगवान भास्कर की बहन हैं छठी मइया। पुत्र प्राप्ति और आरोग्य की कामना के लिए छठी मैया का पूजन विधि-विधान से किया जाता है। स्नान के साथ सूर्य पूजन करने के बाद सात्विक भोजन बिना लहसुन, प्याज के सेंधा नमक से बने चावल, चने का दाल, कद्दू की सब्जी भोजन ग्रहण करेंगी। व्रत के दौरान महिलाएं अपने मन वचन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी से वाद-विवाद और झूठ से पूरी तरह से बचने का प्रसाय करतीं हैं।

छठ पूजा महत्व: हिंदू मान्यताओं के अनुसार, छठ की पूजा बेहद ही कठिन पूजा मानी जाती है। इस पूजा के दौरान तीन दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही मुश्किल है। छठ पूजा में विशेष तौर पर सूर्य देव और छठी मां की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में नदी के किनारे भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए की जाती है।