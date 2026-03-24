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Chhath 2026: कल है चैती छठ का चौथा छठ, सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा व्रत का पारण

Mar 24, 2026 08:44 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Chhath 2026, Chaitra Chhath Date :  आस्था के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं ने अस्तगामी सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। बुधवार को उदीयमान को अर्घ्य देकर व्रती व्रत पूरा करेंगे। व्रती 36 घंटा तक उपवास रखेंगे।  

Chhath 2026: कल है चैती छठ का चौथा छठ, सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा व्रत का पारण

कल है चैती छठ का चौथा छठ, सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा व्रत का पारण: छठ पर्व के तीसरे दिन मंगलवार को व्रतियों ने भगवान अस्ताचलगामी को अर्घ्य दिया। बुधवार को उदीयमान को अर्घ्य देकर व्रती व्रत पूरा करेंगे। व्रती 36 घंटा तक उपवास रखेंगे। पहले कैमूर में चैती छठ काफी कम लोग ही करते थे। इस व्रत को ज्यादा वही लोग करते थे, जिनकी मनौती पूरी होती थी। लेकिन, अब धीरे-धीरे चैती छठ का स्वरूप भी बड़ा होता जा रहा है। लोग इस पर्व को भी उतनी ही आस्था के साथ मनाते हैं जैसा कार्तिक मास में मनाया जाता है।

घाट पर छठ व्रतियों ने आस्था की डुबकी लगायी। आस्था के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं ने अस्तगामी सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। व्रतियों के साथ उनके परिजन व बच्चे भी घाट पर पहुंचे थे। महिलाएं छठ मइया व सूर्यदेव का गीत गाने में तो व्रती सरोवरों में खड़ा होकर आराधना करने में लीन थीं। छठ वर्ती घंटों पानी में खड़ा होकर सूर्य देवता का ध्यान करते रहे। व्रतियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी।

पारिवारिक सुख-समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए व्रतियों ने व्रत किया। मौसम ठीक रहने के कारण व्रतियों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बुधवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती पूजा-अर्चना कर पारण करेंगे। व्रतधारी महिला-पुरुष पूजन सामग्री का डाला सिर पर लेकर दोपहर बाद छठ घाट की ओर रवाना होने लगे। पूजन सामग्री में छठ मैया के लिए तैयार किए गए प्रसाद, फल, गन्ना आदि चीजें थीं।

सुबह से ही तैयार होता है पूजा का प्रसाद

अधिकांश महिला व्रती मंगलवार की भोर से ही छठ मइया के लिए घरों में प्रसाद तैयार करना शुरू कर दी थीं। पूजा का प्रसाद व्रतधारी के साथ अन्य महिलाएं तैयार कर रही थीं। इसमें गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार होने वाला ठेकुआ तथा चावल के लड्डू का विशेष महत्व रहता है। पूजन सामग्री के साथ शाम को घाटों में व्रतधारी घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना कर रहे थे। सूर्य के अस्ताचल होते ही व्रती उन्हें अर्घ्य देने लगे। इस दौरान छठ मइया के गीत से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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साक्षात सूर्य देव का किया दर्शन

व्रती नीलम देवी व आरती देवी ने बताया कि सूर्य देव ही एक ऐसे भगवान हैं, जिनका व्रती साक्षात दर्शन करते हैं। अर्घ्य के दौरान हम व्रतियों ने उनका साक्षात दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दिया है। जीवन का आधार भगवान सूर्य इस जगत में साक्षात देव हैं। इनकी उपासना सुख, समृद्धि, यश और वंश वृद्धि की मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है।

क्यों रखा जाता है सूर्य षष्ठी का व्रत?

राजेंद्र सरोवर घाट पर व्रत करनेवाली वार्ड 12 की पुष्पा देवी व वार्ड 18 की प्रेमा देवी ने कहा कि सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य व संतान के लिए रखा जाता है। राजा प्रियव्रत ने भी कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। महिलाओं ने कहा कि प्रसाद ग्रहण कर पारण कर लिए हैं। 36 घंटों के निर्जला व्रत के बाद अन्य दिनों की तरह भोजन करते नहीं बनता है।

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गाय जाता है छठ का गीत

घरों में प्रसाद तैयार करते समय, घर से घाट पर जाने के दौरान रास्ते, छठ घाट और अर्घ्य देते समय महिलाएं छठ का गीत गा रही थीं। छठ मइया के पारंपरिक गीतों उग हो सूरज देव, भइल अरघ के बेर..., जल बीच खाड़ बानी कांपता बदनवां..., मारबऊ रे सुगवा धनुष से ..., कांच की बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए..., होख न सुरुज देव सहइया..., बहंगी घाट पहुंचाए... से घाट गुलजार हो रहे थे।

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Shrishti Chaubey

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