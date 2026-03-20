Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Cheti Chand 2026: चेटी चंड पर्व के साथ आज शुरू होगा सिंधी नववर्ष, जानें झूलेलाल की पूजा विधि और महत्व

Mar 20, 2026 09:30 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

चेटी चंड 2026: आज सिंधी नववर्ष की शुरुआत चेटी चंड पर्व के साथ हो रही है। जानिए झूलेलाल जयंती की सही तिथि, महत्व, इतिहास और पूजा विधि। सिंधी समाज के संरक्षक देवता झूलेलाल भगवान की आराधना, शोभायात्रा, प्रसाद और पूजा मुहूर्त की पूरी जानकारी।

Cheti Chand 2026: चेटी चंड पर्व के साथ आज शुरू होगा सिंधी नववर्ष, जानें झूलेलाल की पूजा विधि और महत्व

20 मार्च 2026 को चेटी चंड का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जो सिंधी समाज के लिए सिंधी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे झूलेलाल जयंती के रूप में भी जाना जाता है। झूलेलाल भगवान को वरुण देव का अवतार माना जाता है, जो सिंधी समुदाय के संरक्षक देवता हैं। यह त्योहार सिंधी संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक है, जो सिंध से विस्थापित होने के बाद भी सिंधी समाज की पहचान को जीवित रखता है। आज के दिन सिंधी परिवार उत्साह से झूलेलाल की पूजा करते हैं, शोभायात्रा निकालते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं इस पर्व का महत्व, इतिहास और पूजा विधि।

चेटी चंड 2026 की तिथि और समय

चेटी चंड चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। 2026 में यह पर्व 20 मार्च, दिन - शुक्रवार को पड़ रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 32 मिनट से 7 बजकर 59 मिनट तक है, जो लगभग 1 घंटा 27 मिनट का है। यह दिन सिंधी नववर्ष का प्रारंभ भी है, इसलिए लोग नए संकल्प लेते हैं।

झूलेलाल जयंती का इतिहास और महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सिंध क्षेत्र में अरब आक्रमणकारियों द्वारा सिंधी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तब सिंधी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। उनकी रक्षा के लिए वरुण देव ने झूलेलाल (उदेरोलाल) के रूप में अवतार लिया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी और उन्हें बचाया। यही कारण है कि झूलेलाल को सिंधी समाज का संरक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। चेटी चंड सिंधी नववर्ष का प्रतीक है, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और एकता का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी विश्वास और एकता से विजय संभव है।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि के दूसरे दिन अपनों को भेजें भक्ति के डूबे मैसेज, मिलेगा मां का आशीष

झूलेलाल की पूजा विधि

झूलेलाल जयंती की पूजा सरल और भक्तिपूर्ण होती है।

  1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें।
  2. घर या मंदिर में झूलेलाल की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
  3. दीपक जलाएं, फूल, फल, मिठाई और पानी से भरा कलश अर्पित करें (जल प्रतीक महत्वपूर्ण है)।
  4. 'ॐ झूलेलालाय नमः' या 'पाल पाल झूलेलाल' मंत्र का जाप करें।
  5. आरती करें और झूलेलाल की कथा सुनें या पढ़ें।
  6. शाम के मुहूर्त में विशेष पूजा करें, भजन-कीर्तन करें और शोभायात्रा निकालें।
  7. प्रसाद वितरण करें और जरूरतमंदों को दान दें।

पूजा में जल, फल और मीठा प्रसाद विशेष महत्व रखता है।

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन अपनों को यूं ऐसे भेजें मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद

इस दिन क्या करें और क्या नहीं

चेटी चंड पर सकारात्मक सोच रखें, झूठ, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें। घर की सफाई, सजावट और नए कपड़े पहनना शुभ है। जरूरतमंदों की मदद और दान करना पुण्यदायी है। भजन-कीर्तन और झूलेलाल की शोभायात्रा में शामिल हों। इस दिन विवाद, झगड़े या नई खरीदारी से बचें। पुरानी बातों को भूलकर नए संकल्प लें।

ये भी पढ़ें:Chaiti Chhath 2026: चैती छठ कब शुरू हो रहा है? जानिए नहाय-खाय की सही तारीख

चेटी चंड क्यों खास है

यह त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सिंधी संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। सिंध से विस्थापित होने के बाद भी सिंधी समाज ने झूलेलाल की भक्ति से अपनी एकता बनाए रखी। यह पर्व साहस, विश्वास और समृद्धि का संदेश देता है। आज के दिन सिंधी नववर्ष की शुरुआत के साथ नई उम्मीदें जागृत होती हैं। झूलेलाल की कृपा से सभी को सुख-शांति मिले।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने