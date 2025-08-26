चौठचंद्र में कैसे होती है चंद्रमा की पूजा, कैसे देते हैं अर्घ्य

Chauthchandra: हस्त नक्षत्र से हरतालिका तीज की पूजा आज की जा रही है। इस दिन पूजा अर्चना के साथ मां पार्वती की कथा भी सुनी जाती है, जिसमें मां पार्वती की विशेष पूजा होती है। इस दिन मुख्य रूप से शिव-पार्वती और मंगलकारी गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत आज 26 अगस्त को रखेंगी। दोपहर में कथा सुनेंगी और शाम को चंद्रमा की पूजा होगी। मिथिला और सीमांचल के हिस्सों में चौरचन का पर्व भी बड़े श्रद्धा-भाव से मनाया जाता है। इसे चोरचन्ना पाबनी, चौथ चांद या चौथ चंद्र पूजा भी कहा जाता है। शाम होते ही महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना करेंगी। यहां जानें

कैसे दिया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य और क्या करते हैं अर्पित

चौरचन पर्व में व्रती महिलाएं शाम छह बजे के बाद से अर्घ्य देने लगती हैं। अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से घर की लीपकर चावले के आटे यानी अरिपन एक गोलाकार आकृति बनाकर घर-आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते पर दाल की पूरी, केला, खीर, मालपुआ, ठेकुआ, हंडी में रखी दही, खीरा, अमरूद एवं अन्य फलों को रखकर चंद्रमा को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद व्रती चंद्र भगवान को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देते समय हाथ में फल लेकर ये मंत्र पढ़ा जाता है-दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम्॥ उसके बाद व्रती और घर के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौरचन के दर्शन के समय ये पारंपरिक गीत गाएजाते हैं- आई मिथिला में घरे घरे चौरचन होई छै, चौरचन के चंदा सुहान गे बहिना आदि गीत गाए जाते हैं। आपको बता दें कि चौरचन पर्व वाले दिन चांद निकलने का समय सुबह 08:33 का है और चन्द्रास्त रात 08:29 पर होगा। ऐसे में चांद की पूजा रात 8 बजकर 29 मिनट से पहले कर लेनी है।