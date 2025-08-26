Chauth Chand 2025 kab hai mithilanchal mein kaise aur kyu manaya jata hai चौठचंद्र आज, जानें मिथिलांचल के लोग क्यों करते हैं कलंकित चांद की पूजा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chauth Chand 2025 kab hai mithilanchal mein kaise aur kyu manaya jata hai

Chauth Chand 2025: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादो माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि का चांद देखने की मनाही होती है, जबकि मिथिला में इस दिन लोग छठ पर्व की तरह शाम को चंद्रदर्शन करते हैं और अर्घ्य देते हैं। जानें चौरचन या चौठ चंद्र पर्व का महत्व।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:52 AM
Chauth chandra 2025: मिथिला का प्रसिद्ध त्योहार चौठचंद्र 26 अगस्त, मंगलवार को है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि चौठचंद्र व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में चौठचंद्र पर्व की महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस त्योहार में शाम को उगते हुए चंद्रमा का दर्शन व पूजन किया जाता है। मिथिला में मान्यता है कि चंद्र दर्शन खाली हाथ करने से कलंक लगता है, इसलिए व्रती हाथ में फल व दही आदि लेकर चंद्रदर्शन करते हैं।

चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित लेकिन मिथिला में होती है पूजा: गणेश चतुर्थी का चांद देखने से मिथ्या का कलंक लगने की मान्यता है। लेकिन इसके उलट मिथिला में गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा-अर्चना व दर्शन किए जाते हैं।

ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर सुबह 11:05 बजे से शुरू होगा पूजा का मध्याह्न मुहूर्त

कलंकमुक्ति का पर्व है चौठचंद्र: भाद्रपद माह के कटे हुए चांद को निकलने को लेकर एक पौराणिक कथा है। यह कथा भगवान गणेश से जुड़ी है। कथा के अनुसार, एक बार भगवान गणेश कही से आने के बाद जमीन पर गिए गए। उनके गिरते ही चंद्रमा ने हंस दिया। इस बात पर भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। भगवान गणेश ने श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उसे चोरी और झूठ का कलंक झेलना पड़ेगा। इस श्राप से भगवान कृष्ण भी नहीं बच सके थे और उन्हें दिव्य मणि चुराने का आरोप झेलना पड़ा था। हालांकि बाद में भगवान गणेश ने उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया था। मिथिला के लोग इस त्योहार को कलंक मुक्ति के पर्व के रूप में मनाते हैं।

चौठ चंद्र की मान्यता: चौठ चंद्र के दिन मिथिला में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत करती हैं और कई तरह के पकवान बनाकर चंद्रदेव की पूजा करती हैं। इस दिन लोग हाथों में फल, दही और पकवान लेकर चंद्रमा के दर्शन करते हैं। कुछ जगहों पर चंद्र दर्शन के समय खीर को एक थाली में रखकर चांदी की अंगूठी या सिक्के से काटने की परंपरा है। मिथिला में मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार निरोगी होता है और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके साथ ही झूठा कलंक नहीं लगता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।