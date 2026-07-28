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चातुर्मास के चार माह तक स्थिर हो जाते हैं संन्यासी, होता है स्वयं को मांजने का समय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, बहुश्रुत जयमुनि
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Chaturmas: जैनों में चातुर्मास में आज भी आठ दिन की तपस्या का रिवाज विशेष रूप से प्रचलित है। जानें चातुर्मास के चार महीने संयासी क्या करते हैं।

Chaturmas
चातुर्मास का महत्व

Chaturmas 2026: जीवन का विभाजन तीन अवस्थाओं में किया जाता है- बचपन, यौवन और वार्धक्य। वर्ष का विभाजन तीन ऋतुओं में किया गया है बरसात, सर्दी और गर्मी। वर्षा में प्रकृति अपनी सारी संपदाएं पृथ्वी पर न्योछावर करती है। सर्दी में उन संपदाओं का संरक्षण होता है तथा गर्मी में उन सबका क्षरण होता है या प्रकृति द्वारा हरण होता है। प्रकृति की उस अमूल्य संपदा को जल कहते हैं। इस ऋतु में आसमान बादलों के जरिये पृथ्वी की गोद भरता है। इस समय साधक, ऋषि गण अपनी बाहरी यात्राओं को स्थगित कर आध्यात्मिक यात्रा पर गतिमान हो जाते हैं।

भारतीय परंपरा के विविध संन्यासी (वैदिक, जैन और बौद्ध) चार माह तक स्थिर हो जाते हैं। उनके लिए यह काल चातुर्मास या वर्षावास कहलाता है। वर्षावास के चार महीनों के नाम श्रावण-भाद्रपद-आश्विन एवं कार्तिक हैं। पहले महीने साधु-संत आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं।

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आध्यात्मिक तप का अनुष्ठान

दूसरे माह भादो में संत गण आध्यात्मिक तप का अनुष्ठान करते हैं। तप से शरीर के रोगों तथा मन के भोगों का उपचार होता है। उपवास एक उत्तम विधि है, जीवन को दृढ़ और सशक्त बनाने की। गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है- ‘विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।’

उपवास करने पर तन-मन पर छाई विषय वासना लौट जाती है। हालांकि, विषयों का सूक्ष्म रस अभी भी शेष रह जाता है, वह तब समाप्त होता है, जब परम अर्थात आत्मा का दर्शन हो जाता है।

भादों के महीने में गृहस्थ वर्ग भी यथासंभव तपस्या का अवलंब लेता है। कुछ श्रावक-श्राविकाएं रात में भोजन और पानी छोड़ देते हैं। कुछ दिन में एक बार भोजन करते हैं। कुछ अपनी क्षमता अनुसार अलग-अलग तरह की लंबी-लंबी तपस्याएं करते हैं। जैनों में चातुर्मास में आज भी आठ दिन की तपस्या का रिवाज विशेष रूप से प्रचलित है।

आसोज यानी आश्विन के महीने में संत जन गहनतम ध्यान का अभ्यास करते हैं और लोगों को ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। ध्यान एक ऐसी विधि है, जिससे साधक अपने अंतरतम में युगों-युगों, जन्मों-जन्मों से जमे हुए सूक्ष्म संस्कारों का एहसास भी कर लेता है और उन पर विजय पा लेता है।

जहां त्यागी वर्ग इस माह ध्यान का अभ्यास करता है। वहीं गृहस्थ वर्ग गुरु दर्शन के लिए यात्राएं करता है। संत-महात्माओं के दर्शन करने जाता है।

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भक्तिधारा में लिप्त

कार्तिक माह में स्तव-स्तुति मंगल से भक्तिधारा में लिप्त रहते हैं। संभव हो, तो स्वयं नूतन भक्ति काव्य की संरचना की जाती है। प्राचीन कवियों की कृतियों के गायन से कार्तिक मास का आनंद लिया जाता है। भक्तिगीतों से अहम का विसर्जन होता है। बड़े-बुजुर्गों के प्रति विनम्रता और सेवा भावना बढ़ती है।

अपने पितृऋण-मातृऋण से आंशिक रूप से मुक्त होने के प्रयास करते हैं। इस तरह विनय से संपन्न होने वाले सभी कार्य सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। घरों में माधुर्य पूर्ण वातावरण बनता है। बच्चे जब बड़ों में उनके बड़ों के प्रति सेवा परायण देखते हैं, तो उनमें भी सेवा भावना का सहज बीज उत्पन्न होता है। वर्षावास के मंगल अवसर पर संकल्प करें-‘तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु’ यानी हमारे मन से सभी प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या और बुरे विचार दूर हो जाएं। हमारा मन दूसरों का भला करने वाले, पवित्र और सकारात्मक संकल्पों से भरा रहे।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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