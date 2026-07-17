कब से लग रहे हैं चतुर्मास और उद्यापन के दौरान क्या करना चाहिए?
Chaturmas Kab Se: चतुर्मास देवशयनी एकादशी से लग रहे हैं, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो आपको उद्यापन में क्या करना चाहिए
देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दौरान स्रान, दान, जप, होम और देवपूजन करता है, वह सब अक्षय होता है। चार महीने जब श्रीहरि निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव सारा कामकाज संभालते हैं तो इसे चतुर्मास कहा जाता है। आइए जानते हैं चतुर्मास में क्या करना चाहिए और इस दौरान कैसे श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए।
चतुर्मास में क्या करें?
चतुर्मास में किसी एक चीज का त्याग किया जाता है और फिर उसी चीज का उद्यापन के दौरान दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चतुर्मास में दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान् विष्णुं के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर कीर्तन और जप करता है, उसे कई गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान् विष्णु का भक्त है और रोजाना उनका पूजन करता है, वही सबमें अच्छा माना जाता है। इस पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास्य व्रत की कथा को सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। महादेवजी कहते हैं कि अगर व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के बाद उसका उद्यापन नहीं करता, तो उसे पूरा फल नहीं मिलता है। चातुर्मास में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन आदि शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। इस दौरान तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए।
उड़द की दाल का त्याग करते हैं तो क्या दान करें?
ऐसा कहा जाता है कि जो उड़द की दाल पूरे चार महीने नहीं खाना खाता है वो उद्यापन के समय बछड़ेसहित गौका दान करे। भूमिशयन का नियम का जो पालन करता है वो रूईके गद्दे और तकिए सहित दान करे। रोजाना जो प्रतिदिन बिना तेल लगाए नहाता है वो घी .ओर सत्तू दान करें। जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, वह उस दिन सोने का दीप और उसमें घी डालकर विष्णुभक्त ब्राह्मणको दे दें। जो नंगे पैर रहता है वो जूते का दान करें। जो चावल का त्याग करता है लो चावल का दान करे।
चातुर्मास में क्या करें?
चातुर्मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस समय सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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