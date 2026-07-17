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कब से लग रहे हैं चतुर्मास और उद्यापन के दौरान क्या करना चाहिए?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Chaturmas Kab Se: चतुर्मास देवशयनी एकादशी से लग रहे हैं, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो आपको उद्यापन में क्या करना चाहिए

कब से लग रहे हैं चतुर्मास और उद्यापन के दौरान क्या करना चाहिए?

देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दौरान स्रान, दान, जप, होम और देवपूजन करता है, वह सब अक्षय होता है। चार महीने जब श्रीहरि निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव सारा कामकाज संभालते हैं तो इसे चतुर्मास कहा जाता है। आइए जानते हैं चतुर्मास में क्या करना चाहिए और इस दौरान कैसे श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए।

चतुर्मास में क्या करें?

चतुर्मास में किसी एक चीज का त्याग किया जाता है और फिर उसी चीज का उद्यापन के दौरान दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चतुर्मास में दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुं के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर कीर्तन और जप करता है, उसे कई गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णु का भक्त है और रोजाना उनका पूजन करता है, वही सबमें अच्छा माना जाता है। इस पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास्य व्रत की कथा को सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। महादेवजी कहते हैं कि अगर व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के बाद उसका उद्यापन नहीं करता, तो उसे पूरा फल नहीं मिलता है। चातुर्मास में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन आदि शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। इस दौरान तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए।

उड़द की दाल का त्याग करते हैं तो क्या दान करें?

ऐसा कहा जाता है कि जो उड़द की दाल पूरे चार महीने नहीं खाना खाता है वो उद्यापन के समय बछड़ेसहित गौका दान करे। भूमिशयन का नियम का जो पालन करता है वो रूईके गद्दे और तकिए सहित दान करे। रोजाना जो प्रतिदिन बिना तेल लगाए नहाता है वो घी .ओर सत्तू दान करें। जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, वह उस दिन सोने का दीप और उसमें घी डालकर विष्णुभक्त ब्राह्मणको दे दें। जो नंगे पैर रहता है वो जूते का दान करें। जो चावल का त्याग करता है लो चावल का दान करे।

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चातुर्मास में क्या करें?

चातुर्मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस समय सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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