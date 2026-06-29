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Chaturmas: कब से लग रहे हैं चतुर्मास, मांगलिक कार्यों पर कब लग जाएगा ब्रैक

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Chaturmas date:  शादी विवाह के लिए इस साल जुलाई में मुहूर्त कम ही हैं। दरअसल चतुर्मास लगने के 10 दिन पहले ही शुभ महूर्त बंद हो जाएंगे। 

Chaturmas: कब से लग रहे हैं चतुर्मास, मांगलिक कार्यों पर कब लग जाएगा ब्रैक

इस साल 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन से चतुर्मास शुरू होगा। एक तरह से देव सो जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार शिवजी देखेंगे और श्रीहरि क्षीरसागर में निंद्रा में जाएंगे। इस दौरान जप तप और ध्यान करना चाहिए। इस दिन से शुभ कार्यों पर ब्रैक लग जाएगी। आपके लिए अच्छा समय थोड़ा कठिन हो जाएगा। आपको बता दें कि चतुर्मास लगने से 10 दिन पहले ही मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। शादी-ब्याह, गृह प्रवेश व मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा। फिर 25 जुलाई को भगवान विष्णु के हरिशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में जाने पर चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। यहां पढ़ें गुरु के अस्त होने से क्या होगा और चतुर्मास में क्या किया जाता है।

गुरु हो रहे हैं अस्त

आपको बता दें कि गुरु का अस्त होना शादी विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। गुरु अगर अस्त होते हैं तो विवाह के लिए मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। उत्थान ज्योतिष एवं आध्यात्म संस्थान के निदेशक पं. दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने बताया कि आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जुलाई को सुबह 11.08 बजे देवगुरु बृहस्पति वृद्धत्व दोष में आ जाएंगे और 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। इनके अस्त होने से गुरु के शुभ प्रबाव मिलने बंद हो जाएंगे।

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चातुर्मास में क्या किया जाता है?

इसके बाद चतुर्मास सेआध्यात्मिक साधना, तप व आत्मशुद्धि का पवित्र समय शुरू हो जाएगा। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक यानि चातुर्मास की अवधि में भगवान शयन काल में होंगे, इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय के प्राचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि चातुर्मास संत, संन्यासी व भिक्षु के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। श्रीहरि के लिए व्रत करते हैं। कोई अपनी प्रिय चीज को छोड़ देते हैं। श्रीहरि के लिए कथा, पूजन आदि पुराण, कथा आदि का आयोजन किया जाता है।

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चार महीने बाद कब से शुरू होगें शुभ मुहूर्त

देवोत्थानी एकादशी के साथ ही 21 नवंबर से शहनाईयों का दौर दोबारा शुरू हो जाएगा। देवउठनी एकादशी पर सबसे उत्तम मुहूर्त रहता है। इस मुहूर्त में विवाह आदि के लिए अच्छे उसके बाद शादी-ब्याह के लिए 24, 25 व 26 नवंबर और दिसंबर में दो, तीन, चार, पांच, छह, 11 व 12 को विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। जिसके बाद मलमास लग जाएगा। फिर वर्ष 2027 में मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू होगा।

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लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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