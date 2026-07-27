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Chaturmas 2026: चातुर्मास में राशि अनुसार करें ये 12 उपाय, घर में आएगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

By Navaneet Rathaur
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चातुर्मास 2026 में राशि अनुसार करें ये 12 सरल उपाय, घर में आएगी सुख-समृद्धि और खुशहाली। मेष से मीन तक हर राशि के लिए दान और पूजा के खास उपाय जानें। 25 जुलाई से शुरू हुए चातुर्मास में इन नियमों को अपनाकर पुण्य और शांति पाएं।

Chaturmas 2026
चातुर्मास में राशि अनुसार उपाय

25 जुलाई 2026 से शुरू चातुर्मास 21 नवंबर तक चलेगा। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का यह पवित्र काल भगवान विष्णु की योगनिद्रा का समय माना जाता है। इन चार महीनों में विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य टाल दिए जाते हैं। जप, तप, दान और भक्ति करने से विशेष पुण्य मिलता है। राशि अनुसार सरल उपाय अपनाने से घर में सुख-समृद्धि आती है।

चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व

इस अवधि को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है। छोटे-छोटे नियम और उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अपनी राशि के अनुसार उपाय करने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। सात्विक जीवन अपनाएं और नियमित भक्ति करें। इससे कष्ट कम होते हैं और घर का माहौल खुशनुमा रहता है।

मेष राशि के लिए उपाय

मेष राशि वाले हर मंगलवार को मसूर दाल या लाल वस्त्र का दान करें। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाधाएं दूर होंगी। नियमित दान से पुण्य मिलता है। सूर्य अर्घ्य देने से स्वास्थ्य और ऊर्जा बेहतर रहती है।

वृषभ राशि के लिए उपाय

वृषभ राशि वाले हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें। गाय को रोटी या चारा खिलाना शुभ माना गया है। इससे घर में शांति और धन की वृद्धि होती है। शुक्र की कृपा बनी रहती है। नियमित सेवा से सुख-समृद्धि आती है।

मिथुन राशि के लिए उपाय

मिथुन राशि वाले बुधवार को हरी सब्जियां, हरे फल या मूंग दाल का दान करें। गायों की सेवा करें और असत्य बोलने से बचें। इससे बुद्धि तेज होती है और संचार बेहतर होता है। सत्य बोलने से मानसिक शांति मिलती है। दान से पुण्य बढ़ता है।

कर्क राशि के लिए उपाय

कर्क राशि वाले सोमवार को दूध या चावल का दान करें। घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे पारिवारिक सुख बढ़ता है। चंद्रमा की कृपा से मन शांत रहता है। आशीर्वाद से बाधाएं दूर होती हैं।

सिंह राशि के लिए उपाय

सिंह राशि वाले रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाना लाभकारी रहेगा। इससे सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सूर्य अर्घ्य से ऊर्जा मिलती है। दान से आत्मविश्वास बढ़ता है।

कन्या राशि के लिए उपाय

कन्या राशि वाले हर बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि और स्वास्थ्य सुधरता है। सेवा भाव से जीवन में सकारात्मकता आती है। नियमित दान लाभकारी है।

तुला राशि के लिए उपाय

तुला राशि वाले शुक्रवार को मिठाई या सुगंधित वस्तुओं का दान करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें। इससे धन और सुख बढ़ता है। लक्ष्मी कृपा से घर समृद्ध होता है। नियमित पूजा फायदेमंद है।

वृश्चिक राशि के लिए उपाय

वृश्चिक राशि वाले मंगलवार को काले तिल का दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। गुरुवार को विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे बाधाएं दूर होती हैं। विष्णु भक्ति से शांति मिलती है। दान से पुण्य बढ़ता है।

धनु राशि के लिए उपाय

धनु राशि वाले गुरुवार को पीले वस्त्र और हल्दी का दान करें। हल्दी का तिलक लगाना लाभकारी माना गया है। इससे ज्ञान और सौभाग्य बढ़ता है। गुरु की कृपा बनी रहती है। नियमित उपाय से सफलता मिलती है।

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मकर राशि के लिए उपाय

मकर राशि वाले शनिवार को काले वस्त्र, काले तिल, सरसों का तेल या काली उड़द दान करें। यह उपाय शनि की कृपा दिला सकता है। कष्ट कम होते हैं। नियमित दान से शांति मिलती है। शनि दोष कम होता है।

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कुंभ राशि के लिए उपाय

कुंभ राशि वाले हर शनिवार को तेल या काले तिल का दान करें और गरीबों को भोजन कराएं। इससे कष्टों में कमी आती है। शनि की कृपा से जीवन सुधरता है। सेवा भाव अपनाने से लाभ होता है।

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मीन राशि के लिए उपाय

मीन राशि वाले गुरुवार को चने की दाल या केले का दान करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे भक्ति बढ़ती है और मन शांत रहता है। विष्णु कृपा से सुख-समृद्धि आती है। नियमित जाप फायदेमंद है।

चातुर्मास में इन आसान उपायों को अपनाने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी। श्रद्धा और नियमितता के साथ करें, तो फल अवश्य मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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