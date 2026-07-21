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चातुर्मास में बदल जाते हैं लड्डू गोपाल की सेवा के नियम, जान लें पूजा से लेकर भोग की सही विधि

By Navaneet Rathaur
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Chaturmas 2026: चातुर्मास में लड्डू गोपाल की सेवा के नियम बदल जाते हैं। जानिए बारिश के मौसम में स्नान, वस्त्र, भोग, पूजा और विश्राम की सही विधि। बाल गोपाल की सही देखभाल से घर में सुख-समृद्धि और भक्ति बनी रहती है।

चातुर्मास में बदल जाते हैं लड्डू गोपाल की सेवा के नियम, जान लें पूजा से लेकर भोग की सही विधि

हिंदू धर्म में चातुर्मास को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति का खास समय माना जाता है। इस दौरान वर्षा ऋतु की नमी और उमस से मौसम का बुरा हाल होता है। ऐसे में घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा भी मौसम के अनुसार बदल जाती है। बाल स्वरूप भगवान की देखभाल में स्नान, वस्त्र, भोग, विश्राम और भक्ति सब कुछ सावधानी से किया जाता है। इससे ना सिर्फ उनकी कृपा बनी रहती है, बल्कि भक्त का मन भी शांत रहता है।

चातुर्मास में लड्डू गोपाल की सेवा

चातुर्मास वर्षा ऋतु में आता है, जब हवा में नमी ज्यादा होती है। ऐसे मौसम में लड्डू गोपाल को ठंड लगने या असुविधा होने की आशंका रहती है। इसलिए उनकी सेवा को मौसम के हिसाब से ढालना जरूरी हो जाता है। इस समय उनकी सेवा में सावधानी, प्रेम और शुद्धता का खास ध्यान रखना चाहिए।

स्नान और वस्त्र बदलाव के नियम

बारिश के मौसम में लड्डू गोपाल को बहुत ठंडे पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। हल्के गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान कराना ज्यादा उचित होता है। स्नान के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर मुलायम सूती कपड़े पहनाएं। भारी या मोटे वस्त्रों की जगह हल्के और हवादार कपड़ों का इस्तेमाल करें। लड्डू गोपाल के रोजाना वस्त्र बदलना शुभ माना जाता है। मुकुट, बांसुरी और छोटे आभूषण भी साफ और सूखे रखें ताकि नमी से बच सकें।

भोग में रखें ताजगी और सात्विकता

चातुर्मास में लड्डू गोपाल को ताजा और सात्विक भोग लगाना चाहिए। माखन-मिश्री, ताजे मौसमी फल, दूध, दही, खीर, पंजीरी और पंचामृत उनके पसंदीदा भोग हैं। भोग हमेशा ताजा बनाएं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बाल गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय है। इस मौसम में भोजन हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। प्रेम से भोग लगाने पर उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है।

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शयन और विश्राम की व्यवस्था

चातुर्मास में लड्डू गोपाल के विश्राम का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में कुछ देर आराम कराना और रात में हल्के वस्त्र पहनाकर शयन कराना शुभ माना जाता है। उनका शयन स्थल हमेशा साफ, सूखा और हवादार रखें। उमस वाले मौसम में पूजा स्थान पर मध्यम हवा की व्यवस्था बनाए रखने से उन्हें आराम मिलता है।

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मंत्र जाप और नित्य भक्ति

चातुर्मास भक्ति और जप का विशेष समय है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनका ध्यान करें और मंत्र जाप करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे' का जाप इस दौरान विशेष फलदायी होता है। इस समय भजन-कीर्तन करने और सात्विक जीवन जीने से मन की शांति बढ़ती है और भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त होती है।

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चातुर्मास में लड्डू गोपाल की सेवा सिर्फ नियम नहीं, बल्कि प्रेम का रूप है। रोजाना उनकी देखभाल में जो स्नेह और सावधानी रखी जाती है, वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। मौसम के बदलाव के साथ-साथ उनकी सेवा में लचीलापन लाना भक्ति का हिस्सा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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