Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaturmas 2026 Calendar: देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास, अगले 4 महीनों में कब-कब आएंगे बड़े व्रत और त्योहार

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी तक चलेगा। इस दौरान सावन सोमवार, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शारदीय नवरात्र, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और तुलसी विवाह समेत कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे। 

चातुर्मास
Chaturmas 2026 Calendar

देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद चार महीने तक पूजा-पाठ, जप, तप और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दौरान सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक जैसे पवित्र महीने आते हैं। इन चार महीनों में कई बड़े व्रत और त्योहार भी पड़ते हैं। अगर आप पहले से पूरे धार्मिक कैलेंडर पर नजर रखना चाहते हैं, तो यह डेट लिस्ट आपके काम आएगी.

जुलाई से होगी शुरुआत

चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ होगी। इसके चार दिन बाद 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। वहीं 30 जुलाई से उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन शुरू होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगेगी।

अगस्त में रहेंगे सावन के बड़े पर्व

अगस्त का महीना भगवान शिव की भक्ति के नाम रहेगा। पूरे महीने सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। 3 अगस्त को पहला, 10 अगस्त को दूसरा, 17 अगस्त को तीसरा और 24 अगस्त को चौथा सावन सोमवार पड़ेगा। 21 अगस्त को पुत्रदा एकादशी रहेगी। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अगले दिन यानी 29 अगस्त से भाद्रपद माह शुरू हो जाएगा।

सितंबर में आएंगे जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी

भाद्रपद का महीना भी धार्मिक नजरिए से काफी खास माना जाता है। 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। 22 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी और 28 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी।

अक्टूबर में नवरात्र और दशहरा

अक्टूबर में त्योहारों की रौनक और बढ़ जाएगी। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। वहीं 28 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:वृषभ, मिथुन, सिंह राशि वालों को जुलाई के आखिरी 7 दिनों में मिल सकती है खुशखबरी

नवंबर में दीपावली से देवउठनी तक

नवंबर में दीपावली का पर्व आएगा। 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। 15 नवंबर को छठ पूजा होगी। इसके बाद 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी आएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने की मान्यता है और चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। अगले दिन 21 नवंबर को तुलसी विवाह होगा, जबकि 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:कल रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत, जानें पूजा का समय, पारण मुहूर्त और नियम

क्यों खास माना जाता है चातुर्मास?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चातुर्मास का समय पूजा, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं, दान-पुण्य करते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। परंपरा के अनुसार, इन चार महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और कुछ अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी के बाद फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों चले जाते हैं योगनिद्रा में? यहां जानें
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
chaturmas Astrology festival list
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने