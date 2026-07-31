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11 अगस्त को बनेगा चतुर्ग्रही योग, मेष, कर्क, सिंह, तुला और मीन राशि को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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11 अगस्त 2026 को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, गुरु और बुध के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। एक ही राशि में चार ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर रहेगा।

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राशिफल 11 जनवरी 2026

Chaturgrahi Yog 2026: अगस्त का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। 11 अगस्त को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, गुरु और बुध के साथ चतुर्ग्रही योग बनेगा। एक ही राशि में चार ग्रहों की मौजूदगी को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे योग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है।

कैसे बनेगा चतुर्ग्रही योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11 अगस्त को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस समय सूर्य, गुरु और बुध पहले से ही कर्क राशि में मौजूद रहेंगे। चंद्रमा के पहुंचते ही चार ग्रह एक ही राशि में आ जाएंगे और चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि मानी जाती है, इसलिए इस गोचर का महत्व और बढ़ जाता है।

इन राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

मेष राशि- चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से परिवार से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में भी अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है।

कर्क राशि- यह योग आपकी ही राशि में बनने जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारियों को किसी बड़े सौदे का लाभ मिलने के संकेत हैं।

सिंह राशि- आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। करियर में नई शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर लाभ मिल सकता है।

तुला राशि- कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर भी मिलेगा।

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मीन राशि- रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

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चतुर्ग्रही योग का क्या है महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में चार ग्रह एक साथ आते हैं तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। इस तरह के योग व्यक्ति के जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि इसका फल हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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