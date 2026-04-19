Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chardham Yatra 2026: यमुनोत्री धाम में मां यमुना के साथ विराजमान हैं यमराज, यहां स्नान मात्र से दूर होता है मृत्यु भय

Apr 19, 2026 04:47 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

चारधाम यात्रा में पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम होता है, जहां मां यमुना के साथ यमराज भी विराजमान हैं। यमुनोत्री में स्नान करने से मृत्यु का भय दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए यमुनोत्री धाम की पौराणिक कथा, महत्व और स्नान का आध्यात्मिक लाभ।

Chardham Yatra 2026: यमुनोत्री धाम में मां यमुना के साथ विराजमान हैं यमराज, यहां स्नान मात्र से दूर होता है मृत्यु भय

चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत आज 19 अप्रैल 2026 से हो गई है। दोपहर 12:35 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है, जो देवी यमुना को समर्पित है। यहां मां यमुना के साथ उनके भाई यमराज भी विराजमान हैं। यमुनोत्री के दर्शन और स्नान का अपना अलग महत्व है।

यमुनोत्री धाम की पौराणिक मान्यता

यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार, मां यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन हैं। यमुनोत्री में स्नान करने से मृत्यु का भय दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। यमराज के साथ यमुना का यह संयोग तीर्थ यात्री को काल के भय से मुक्ति दिलाता है।

यमुनोत्री मंदिर की ऐतिहासिकता

यमुनोत्री मंदिर की संरचना और स्थापत्य कला अपनी कहानी खुद बयां करती है। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल की महारानी ने कराया था। मंदिर में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के आसपास गर्म पानी के झरने और सूर्यकुंड भक्तों को आकर्षित करते हैं। यात्रा का यह पहला पड़ाव कठिन जरूर है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त के मन को शांति से भर देती है।

यमुनोत्री के पवित्र जल का महत्व

यमुनोत्री का जल अमृत तुल्य माना जाता है। यहां स्नान करने से न सिर्फ शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है। श्रद्धालु इस जल को घर ले जाते हैं, क्योंकि इसे पाप नाशक और आरोग्यदायी माना जाता है। यमुना के जल में स्नान से आयु बढ़ती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें:Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की रात कर लें ये 5 उपाय, पूरे होंगे सारे काम

यमुनोत्री के आसपास प्राचीन मंदिर और गुफाएं

यमुनोत्री धाम के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। इन मंदिरों में यमुनोत्री मंदिर सबसे प्रमुख है। स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि इन स्थानों पर भगवान शिव और देवी यमुना से जुड़ी कई दिव्य घटनाएं हुई हैं। यमुनोत्री की गुफाएं भी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन गुफाओं में देवताओं ने तपस्या की थी, जिसकी वजह से इनका महत्व और बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:Numerology: तेज दिमाग और स्वभाव से शांत होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग

यमुनोत्री धाम की यात्रा का अनुभव

यमुनोत्री तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इस यात्रा की कठिनाई को इसकी दिव्यता छुपा लेती है। यहां की शांत वातावरण, ठंडी हवा और पवित्र जल हर भक्त को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव कराता है। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री धाम पहला पड़ाव होता है, इसलिए यहां पहुंचने के लिए भक्तों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल होता है।

ये भी पढ़ें:Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की रात कर लें ये 5 उपाय, पूरे होंगे सारे काम

यमुनोत्री धाम ना केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराने वाला तीर्थ है। यहां स्नान मात्र से मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन नई दिशा पाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Chardham Yatra Char Dham Yatra
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने