चारधाम यात्रा 2026: यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक कब बंद होंगे कपाट? नोट कर लें ये तारीखें

चारधाम यात्रा 2026: गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए कब बंद होंगे? जानें कपाट बंद होने की सटीक तिथियां, शुभ मुहूर्त और यात्रा का सही क्रम।

हिंदू धर्म में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। हालांकि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इन चारों धामों के कपाट करीब छह महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। साल 2026 में भी कपाट बंद होने का समय नजदीक आ गया है। अगर आप नवंबर में चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले कपाट बंद होने की तारीख और समय जान लें, ताकि दर्शन में किसी तरह की परेशानी ना हो।

गंगोत्री धाम के कपाट कब बंद होंगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम मां गंगा को समर्पित है। इस साल गंगोत्री मंदिर के कपाट 10 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा गांव ले जाई जाती है। सर्दियों में श्रद्धालु मुखबा में मां गंगा के दर्शन और पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति आती है।

यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है, जहां देवी यमुना की पूजा की जाती है। उत्तरकाशी जिले में स्थित इस मंदिर के कपाट 11 नवंबर 2026 को भैया दूज के अवसर पर सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति को शीतकालीन पूजा के लिए खरसाली गांव ले जाया जाता है। यहां पूरे सर्दियों के मौसम में देवी यमुना की आराधना की जाती है। मान्यता है कि मां यमुना के दर्शन से भक्तों को आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यात्रा शुरू करने वाले श्रद्धालु सबसे पहले यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं।

केदारनाथ धाम के कपाट कब होंगे बंद? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। साल 2026 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 11 नवंबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना होती है। सर्दियों में यहीं भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में भारी बर्फबारी होती है। इसी वजह से शीतकाल में मुख्य मंदिर में दर्शन संभव नहीं होते हैं।

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस मंदिर के कपाट 16 नवंबर 2026 को रात 9 बजकर 37 मिनट पर बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की बद्री नारायण स्वरूप में पूजा होती है। कपाट बंद होने से पहले मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतकाल के दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा से जुड़ी परंपराएं जोशीमठ के नृसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर से जुड़ी हैं। धार्मिक मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

चारधाम यात्रा का सही क्रम और धार्मिक महत्व उत्तराखंड की चारधाम यात्रा परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होती है। इसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन करते हैं। यात्रा का समापन बद्रीनाथ धाम में होता है। इन चारों धामों में क्रमशः मां यमुना, मां गंगा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है।

धार्मिक मान्यता है कि चारधाम यात्रा करने से पुण्य मिलता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आप कपाट बंद होने से पहले दर्शन करना चाहते हैं, तो मौसम और यात्रा मार्गों की जानकारी जरूर लें। नवंबर में पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है और बर्फबारी के कारण रास्तों पर परेशानी हो सकती है। इसलिए यात्रा की तैयारी पहले से करना बेहतर रहेगा।