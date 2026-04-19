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Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा आज से होगी शुरू, दोपहर में खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के पट, जानिए पूरा शेड्यूल

Apr 19, 2026 11:36 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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चारधाम यात्रा 2026 की आज से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के पट दोपहर में खोले जाएंगे। आइए इस लेख के माध्यम से चारधाम यात्रा 2026 का पूरा शेड्यूल जानते हैं।

Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा आज से होगी शुरू, दोपहर में खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के पट, जानिए पूरा शेड्यूल

चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ आज 19 अप्रैल 2026 को हो रहा है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर हिमालय की गोद में बसे ये चार पवित्र धाम भक्तों के लिए खुल रहे हैं। दोपहर 12:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और ठीक 12:35 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले जाएंगे। इस बार अक्षय तृतीया के शुभ योगों में यात्रा शुरू होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है।

चारधाम यात्रा 2026 का पूरा शेड्यूल

चारधाम यात्रा 2026 आज से शुरू हो रही है।

  1. यमुनोत्री धाम: 19 अप्रैल 2026
  2. गंगोत्री धाम: 19 अप्रैल 2026
  3. केदारनाथ धाम: 22 अप्रैल 202
  4. बद्रीनाथ धाम: 23 अप्रैल 2026

अक्षय तृतीया पर शुरू होने के कारण इस साल की चारधाम यात्रा को विशेष मंगलकारी माना जा रहा है।

यमुनोत्री धाम: यात्रा का पहला पड़ाव

चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है। 19 अप्रैल को इसके कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। यहां सूर्यकुंड और गर्म पानी के झरने भक्तों को आकर्षित करते हैं। यमुनोत्री के दर्शन से आयु, आरोग्य और पापों से मुक्ति मिलती है। यात्रा शुरू करने वाले श्रद्धालु पहले यहीं दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।

गंगोत्री धाम: गंगा मां का पवित्र स्थल

गंगोत्री धाम 19 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:15 बजे खुलेगा। यह धाम गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहां गंगा मां की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने यहीं तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा था। गंगोत्री के दर्शन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

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केदारनाथ धाम: भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग

केदारनाथ धाम 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे खुलेगा। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां शिवलिंग बैल की पीठ के आकार में विराजमान है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां दर्शन दिए थे। केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं को आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करती है।

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बद्रीनाथ धाम: भगवान विष्णु का धाम

चारधाम यात्रा का अंतिम धाम बद्रीनाथ 23 अप्रैल 2026 को खुलेगा। यहां भगवान विष्णु नर-नारायण रूप में विराजमान हैं। यह धाम तपस्या और मोक्ष का प्रमुख केंद्र है। बद्रीनाथ के दर्शन से भक्तों को वैकुंठ प्राप्ति का फल मिलता है।

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यात्रा की तैयारी

चारधाम यात्रा 2026 में भारी भीड़ होने की संभावना है। श्रद्धालु स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, गर्म कपड़े और आरामदायक जूते साथ रखें। यात्रा मार्ग पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। धर्म विशेषज्ञों की मानें, तो अक्षय तृतीया के शुभ योग में शुरू हो रही यह यात्रा भक्तों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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