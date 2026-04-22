Char Dham Yatra: केदारनाथ के पास हैं ये 2 दिव्य कुंड, जल पीने से जन्म-मरण के चक्र से मिलती है मुक्ति
चार धाम यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, जिसका खास महत्व होता है। इस यात्रा के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए निकलते हैं। केदरानाथ धाम की बात करें, तो आज यानी 22 अप्रैल को इसके कपाट खोल दिए गए हैं।
चार धाम यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, जिसका खास महत्व होता है। इस यात्रा के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए निकलते हैं। केदरानाथ धाम की बात करें, तो आज यानी 22 अप्रैल को इसके कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और चार धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव लोक में स्थान मिलता है। केदारनाथ धाम के पास कई दिव्य कुंड भी मौजूद है, जहां लोग दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 2 दिव्य कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो केदारनाथ धाम के करीब है।
दिव्य कुंड के नाम
1. उदक कुंड
2. अमृत कुंड
उदक कुंड
केदारनाथ मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित यह पवित्र कुंड विशेष धार्मिक महत्व रखता है। मान्यता है कि इस कुंड में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल प्रवाहित होकर आता है। यहां एक शिवलिंग भी स्थापित है, जहां श्रद्धालु अभिषेक करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। भक्त इस कुंड का जल अपने साथ ले जाना शुभ मानते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के अंतिम समय में इस जल की कुछ बूंदें उसके मुख में डाली जाएं, तो उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस पवित्र जल को साथ लेकर आना नहीं भूलते।
अमृत कुंड
केदारनाथ के निकट एक अन्य पवित्र स्थल अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे बेहद चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग या शारीरिक कष्ट हो, तो इस कुंड के जल का छिड़काव करने से उसके कष्ट कम होते हैं और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं।
लापता हैं ये कुंड
हंस कुंड
रेतस कुंड
हवन कुंड
- हवन कुंड पहले केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित था, लेकिन यहां आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद यह कुंड अब दिखाई नहीं देता।
- रेतस कुंड को लेकर मान्यता है कि जब कामदेव भस्म हो गए थे, तब देवी रति ने यहां विलाप करते हुए अपने आंसू बहाए थे। इस कुंड की खास बात यह है कि जब कोई श्रद्धालु यहां “ॐ नमः शिवाय” का उच्चारण करता है, तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं।
- हंस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहां ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया था। इस पवित्र कुंड में पितरों का तर्पण और अस्थि विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि यहां किसी मृत व्यक्ति की जन्मकुंडली विसर्जित करने से उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान