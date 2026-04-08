Char Dham Yatra 2026: हनुमान जी ने इस जगह तोड़ा था भीम का घमंड, बद्रीनाथ से पहले यहां दर्शन करते हैं लोग
Char Dham Yatra 2026: बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो इसके पास में एक ऐसा मंदिर स्थित है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में बजरंबली ने भीम का घमंड तोड़ा था। इस मंदिर का नाम हनुमान चट्टी मंदिर है। चलिए मंदिर और इससे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं।
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का विशेष महत्व होता है। इस बार इस यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से हो रही है। स्कंद पुराण के अनुसार, चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म से हुए दोषों का प्रायश्चित हो जाता है और उसके पापों का नाश होता है। वैसे उत्तराखंड अपने कई प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लेकिन इनमें सबसे अहम है चारधाम यात्रा, जिसकी एक लंबी प्लानिंग श्रद्धालु करते हैं। इन चार धाम में गंगोत्री,यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ शामिल है। बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो इसके पास में एक ऐसा मंदिर स्थित है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में बजरंबली ने भीम का घमंड तोड़ा था। इस मंदिर का नाम हनुमान चट्टी मंदिर है। चलिए मंदिर और इससे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं।
12 किलोमीटर दूर स्थित है
बद्रीनाथ धाम को धरती पर वैकुंठ माना जाता है, जहां भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए तपस्या की थी। यह धाम समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति है। ये अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल हिमालय में है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने आठवीं सदी में इसकी स्थापना की थी। इसी मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर हनुमान चट्टी मंदिर स्थित है। सर्दी के मौसम में बद्रीनाथ मंदिर और हनुमान चट्टी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ आने वाले अधिकतर श्रद्धालु, जो हनुमान चट्टी के महत्व से परिचित होते हैं, वे बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो हो जाती है।
भीम-हनुमान जी की कथा
महाभारत काल में पांडव द्रौपदी के साथ वनवास का समय बिता रहे थे और उसी दौरान वे बद्रीनाथ क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने गंगा में बहता हुआ एक सुंदर ब्रह्मकमल देखा और भीम से पुष्प लाने की इच्छा जताई। तब महाबली भीम को अपनी ताकत काफी घमंड था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए महाबली भीम ब्रह्मकमल की खोज में बद्रीवन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर लेटा हुआ दिखाई दिया, जिसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने वानर से रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन वानर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वह वृद्ध है और उठ नहीं सकता, इसलिए भीम स्वयं उसकी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाएं।
हिला तक नहीं पाएं पूंछ
भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जरा भी हिला नहीं सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने विनम्रता से वानर से अपना वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की। तब वह वानर स्वयं को प्रकट करते हुए भगवान हनुमान के रूप में सामने आए। उन्होंने भीम को घमंड त्यागने और विनम्र रहने की सीख दी।
केदारनाथ धाम में पांडवों ने की थी पूजा
उत्तराखंड का चार धाम यात्रा में एक केदारनाथ धाम भी है। यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गढ़वाल हिमालय के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ब्रह्म हत्या के बाद पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां पूजा-अर्चना की थी।
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व्यक्तिगत रुचियां
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