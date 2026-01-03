Hindustan Hindi News
chant these 5 powerful durga mantras to remove all problems and boost confidence
घर हो या ऑफिस, हर समस्या के समाधान हैं मां दुर्गा के ये 5 मंत्र

घर हो या ऑफिस, हर समस्या के समाधान हैं मां दुर्गा के ये 5 मंत्र

संक्षेप:

हिंदू धर्म में मां दुर्गा शक्ति, साहस और धैर्य की देवी हैं। प्राचीन ग्रंथों में मां दुर्गा के कुछ विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप करने से महिलाओं के भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होती है। ये मंत्र भय दूर करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, मन को शांत रखते हैं और हर समस्या का समाधान देते हैं।

Jan 03, 2026 12:25 pm IST Navaneet Rathaur
आधुनिक जीवन में महिलाएं घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं। कई बार मानसिक थकान, आत्मविश्वास की कमी या चुनौतियां सामने आती हैं। हिंदू धर्म में मां दुर्गा शक्ति, साहस और धैर्य की देवी हैं। प्राचीन ग्रंथों में मां दुर्गा के कुछ विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप करने से महिलाओं के भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होती है। ये मंत्र भय दूर करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, मन को शांत रखते हैं और हर समस्या का समाधान देते हैं। चाहे घर की जिम्मेदारी हो या ऑफिस का तनाव, इन मंत्रों का नियमित जाप जीवन को सरल और सशक्त बनाता है। आइए जानते हैं मां दुर्गा के ये 5 दिव्य मंत्र और इनके लाभ।

भय से मुक्ति का बीज मंत्र

मंत्र: ॐ दुं दुर्गायै नमः

यह मां दुर्गा का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। 'दुं' बीज से भय और नकारात्मकता दूर होती है। अगर आप किसी डर, असुरक्षा या तनाव से गुजर रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप करें। रोज 108 बार जाप करने से मन में सुरक्षा का भाव आता है। ऑफिस में बॉस का डर हो या घर में कोई चिंता, यह मंत्र तुरंत शांति देता है। महिलाओं के लिए यह मंत्र विशेष लाभकारी है, क्योंकि यह आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और हर चुनौती से लड़ने का साहस देता है।

आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान का मंत्र

मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र महिलाओं की आंतरिक शक्ति का सम्मान करता है। इसका अर्थ है - हे देवी, जो सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हो, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करने से आत्म-सम्मान बढ़ता है और खुद पर विश्वास आता है। ऑफिस में प्रमोशन की चिंता हो या घर में निर्णय लेने में हिचक, यह मंत्र आपको मजबूत बनाता है।

जीवन में शुभता और संतुलन का मंत्र

मंत्र: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते॥

यह मां दुर्गा का प्रसिद्ध स्तुति मंत्र है। इसका जाप करने से जीवन में हर क्षेत्र में मंगल होता है। घर-ऑफिस का तनाव हो या रिश्तों में असंतुलन, यह मंत्र मन को शांत और संतुलित रखता है। यह मंत्र परिवार और करियर दोनों में सफलता देता है। नियमित जाप से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

एकाग्रता और फोकस बढ़ाने का मंत्र

मंत्र: ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः

यह मंत्र एकाग्रता और स्पष्टता के लिए बहुत प्रभावी है। 'ह्रीं' बीज मंत्र मन को केंद्रित करता है। ऑफिस में काम का दबाव हो या घर में कई जिम्मेदारियां, यह मंत्र फोकस बढ़ाता है और भ्रम दूर करता है।घर और करियर दोनों के लिए यह मंत्र रामबाण है। इसका जाप करने से निर्णय शक्ति मजबूत होती है और काम आसानी से पूरे होते हैं।

साहस और नेतृत्व क्षमता का मंत्र

मंत्र: ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गि प्रचोदयात्॥

यह दुर्गा गायत्री मंत्र है, जो मां कात्यायनी का है। यह साहस, नेतृत्व और संघर्ष जीतने की शक्ति देता है। ऑफिस में चुनौती हो या घर में कोई बड़ा निर्णय, यह मंत्र आपको मजबूत बनाता है। महिलाओं के लिए यह मंत्र विशेष रूप से नेतृत्व गुण निखारता है। जाप करने से डर दूर होता है और हर मुश्किल में विजय मिलती है।

मंत्र जाप की सरल विधि और नियम

इन मंत्रों का जाप सुबह स्नान के बाद या शाम को शांत स्थान पर करें। रुद्राक्ष या स्फटिक माला से 108 बार जाप करें। मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। जाप के दौरान ध्यान सांस और मंत्र पर रखें। नियमितता सबसे जरूरी है – रोज थोड़ा समय दें। जाप सच्चे मन से करें तो 7 से 21 दिनों में परिणाम दिखने लगते हैं।

मां दुर्गा के ये मंत्र किसी वरदान से कम नहीं हैं। घर हो या ऑफिस, हर समस्या का समाधान इनमें छिपा है। इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करें, तो जीवन में शक्ति, साहस और सुख बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

