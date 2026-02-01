Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़chant shiva mantra in brahma muhurta to get rid of all problems and positive changes
ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र के जाप से दूर होगी परेशानियां, जीवन में होगा सकारात्मक बदलाव

ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र के जाप से दूर होगी परेशानियां, जीवन में होगा सकारात्मक बदलाव

संक्षेप:

ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इससे सकारात्मक बदलाव आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत रहता है।

Feb 01, 2026 02:01 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। यह सुबह 4 बजे से 5:30 बजे (या सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले) तक रहता है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मंत्र जप, ध्यान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इससे सकारात्मक बदलाव आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत रहता है। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंत्र जप के महत्व और विधि के बारे में।

ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और समय

ब्रह्म मुहूर्त को 'ब्रह्म का समय' कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। पुराण और ग्रंथों में इसे सबसे उत्तम समय बताया गया है। इस समय जप किए गए मंत्रों की शक्ति दोगुनी से अधिक हो जाती है। सुबह का यह समय नकारात्मक विचारों से मुक्ति और सात्विक ऊर्जा ग्रहण करने का सबसे अच्छा अवसर है। ज्यादातर शहरों में यह समय 4:00 से 5:30 बजे तक रहता है, लेकिन सूर्योदय के अनुसार थोड़ा बदलाव हो सकता है। इस दौरान जागना और मंत्र जप करने से जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और सफलता बढ़ती है।

भगवान शिव का सबसे प्रभावी मंत्र

ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मंत्रों का जप सबसे शुभ माना जाता है। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है 'ॐ नमः शिवाय।' यह पंचाक्षर मंत्र है, जो पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन करता है। अन्य प्रभावी मंत्र हैं:

महामृत्युंजय मंत्र: 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥' - रोग, भय और मृत्यु के डर से मुक्ति के लिए।

रुद्र गायत्री मंत्र: 'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥' - बुद्धि और शक्ति वृद्धि के लिए।

ॐ नमः शिवाय का जप सबसे आसान और सर्वसुलभ है। इसे रोजाना 108, 1008 या जितना बार संभव हो जपें।

जप करने की सही विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें या हाथ-मुंह धो लें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूर्व या उत्तर दिशा में आसन लगाकर बैठें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से जप करें। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते समय मन में शिव का ध्यान करें। अगर महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं, तो शिवलिंग या शिव यंत्र के सामने बैठें। धूप, दीप और फूल अर्पित करें। जप के दौरान नकारात्मक विचार ना आने दें। जप समाप्त होने पर शिव को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। नियमित जप से 21, 40 या 108 दिनों में विशेष लाभ दिखता है।

जप के लाभ और सकारात्मक बदलाव

ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंत्र जप से कई लाभ मिलते हैं:

  • मानसिक शांति और तनाव में कमी।
  • नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति।
  • स्वास्थ्य में सुधार – विशेषकर नींद, सिरदर्द और तनाव संबंधी रोग।
  • करियर और बिजनेस में एकाग्रता और सफलता।
  • रिश्तों में संतुलन और सकारात्मकता।
  • आत्मविश्वास बढ़ना और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि।

यह समय सात्विक ऊर्जा का होता है, इसलिए जप का प्रभाव तुरंत महसूस होता है। नियमित अभ्यास से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि आती है। ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंत्र जप को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो परेशानियां दूर होंगी और सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

