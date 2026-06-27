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16 जुलाई को चंद्रमा की राशि में सूर्य गोचर, पंडित जी से जानें किन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit in Cancer 2026: 16 जुलाई को सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का लाभ को मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें इस गोचर का वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा।

16 जुलाई को चंद्रमा की राशि में सूर्य गोचर, पंडित जी से जानें किन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत?

16 जुलाई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद ही खास होने वाला है। इस दिन सूर्य का बड़ा गोचर होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश में करेंगे। कर्क चंद्रमा की राशि है जिस वजह से इस गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि को मिलने वाला है। बीते 15 जून को सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था और अभी इसी राशि में विराजमान हैं। वहीं कर्क राशि में सूर्य 17 अगस्त तक रहेंगे। आइए जानते हैं कि पंडित से कि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशियों को सूर्य के इस गोचर का क्या-क्या लाभ मिलने वाला है? साथ में जानेंगे जरूरी उपाये के बारे में।

सूर्य गोचर से इन पांच राशियों को लाभ

कर्क राशि

सूर्य का गोचर आपकी राशि में होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनना शुरु करेंगे और लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनेगी। रुके हुए काम दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा।

वृषभ राशि

नौकरी और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नई नौकरी का मौका मिल सकता है या बिजनेस की दुनिया में नए लोग जुड़ सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होने की संभावना है।

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कन्या राशि

गोचर के दौरान कन्या राशि के लिए आय बढ़ने के अच्छे योग बनेंगे। सरकारी कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सीनियर का सहयोग मिल सकता है। अगर किसी सरकारी नौकरी या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा।

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तुला राशि

पिता का सहयोग और गाइडेंस मिलेगा जिससे कई काम आसान होते जाएंगे। बिजनेस में तरक्की के नए मौके मिलेंगे। अगर आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं तो मान-सम्मान और लाभ मिलने की पूरी संभावना है। करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।

मकर राशि

मकर राशि के लिए इस गोचर के दौरान सरकारी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन या फिर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सीनियर लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के नए मौके भी मिल सकते हैं। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलने के योग बनेंगे।

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सूर्य गोचर के दौरान करें ये उपाय

सूर्य के कर्क राशि में गोचर के दौरान रोज सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करें। इस दौरान ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके अलावा रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबे का दान करना शुभ होगा। पिता और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें। इस दौरान गुस्से और ईगो से बचें। सात्विक भोजन करने से साथ-साथ जरूरतमंदों की मदद करें। इन उपायों से सूर्यदेव की कृपा मिलेगी।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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Surya Gochar
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