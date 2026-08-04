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7 दिन बाद चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र गोचर, खत्म होंगी कुंभ समेत इन 4 राशियों की परेशानियां

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Venus Transit in Hast Nakshatra 2026: 11 अगस्त को शुक्र चंद्रमा हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं। इस परिवर्तन का लाभ कुंभ समेत कुल 4 राशियां उठाने वाली हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के बताए गए उपायों से आप इस परिवर्तन का दोगुना लाभ उठा सकते हैं।

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शुक्र गोचर 2026

अगस्त के महीने में ज्योतिषीय लिहाज से कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इस महीने कुछ ग्रह अपनी राशियां या फिर नक्षत्र बदल चुके हैं। वहीं आने वाले हफ्ते में भी कई गोचर होने वाले हैं। बात करें 11 अगस्त की तो इस दिन शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र आज से 7 दिन बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से है। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का सकारात्मक असर कुंभ समेत कुल 4 राशियों को होने वाला है। जानें ये राशियां कौन सी हैं और इन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा? साथ ही जानें कि इस गोचर के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए?

11 अगस्त से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि

शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी और बिजनेस में अच्छे मौके मिलने के पूरे संकेत हैं। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो अब उसके आगे बढ़ने के योग बनेंगे। चीजें सही रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है। ऐसे में मन खुश रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

तुला राशि

तुला राशि वालों को 11 अगस्त से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। वहीं इसी समय से मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलने की पूरी संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को बॉस से तारीफ मिल सकती है। ऐसे में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना बनेंगी। दूसरी ओर रिश्ते मजबूत होंगे और पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अगर कोई प्लानिंग करते आ रहे हैं तो अब उसके सफल होने के चांस बनेंगे।

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन अच्छा बदलाव ला सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए-नए मौके मिलते दिखाई देंगे। जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं अगर किसी काम में किसी तरह की रुकावट आ रही थी तो अब रास्ता धीरे-धीरे साफ होता दिखेगा। काम बनते दिखेंगे। परिवार और पार्टनर का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। वहीं आगे की प्लानिंग भी ठीक तरह से कर पाना संभव होगा।

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कुंभ राशि

11 अगस्त के बाद वाला समय राहत भरा हो सकता है। अगर कोई चीज लंबे समय से परेशान करती आ रही है तो अब वो कम होगी। नौकरी-बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। वहीं कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा। इसी बीच नई शुरुआत करने के कई मौके भी मिलेंगे। पैसों की स्थिति सुधरती नजर आएगी और घर का माहौल भी पहले से काफी बेहतर होगा।

शुक्र नक्षत्र परिवर्तन के दौरान करें ये काम

1. दुर्गा या काली मां को प्रणाम करें.

2. दुर्गा मां के किसी भी रूप को सफेद रंग की चीज अर्पित करना शुभ होगा।

3. पंडित जी के अनुसार दूध दान करना सही नहीं होगा। इसकी जगह दही का दान किया जा सकता है।

4. इत्र की शीशी और सुगंधित द्रव्य मां को अर्पित करें।

5. चावल या फिर चीनी का दान करना भी शुभ माना जाएगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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वास्तु शास्त्र
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