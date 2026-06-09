केतु गोचर से किन राशियों के लिए होंगे लाभ, अक्टूबर में किस राशि में होंगे केतु?
Ketu Gochar: केतु अभी सिंह राशि में हैं और अक्टूबर में केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। केतु चंद्रमा की राशि में आएंगे, इससे कई राशियों के लिए दिक्कतें होगी, तो कई के लिए लाभ। आइए जानें इससे क्या असर होगा।
31 अक्टूबर 2026 तक केतु इसी राशि में रहेंगे, लेकिन केतु कर्क राशि में आ जाएंगे। दरअसल दोनों ही अलग प्रकृति के ग्रह हैं। एक से यानी चंद्रमा से आपकी मन, भावनाओं और सांसारिक लगाव पर असर होता है, वहीं केतु से अलगाव, वैराग्य, आध्यात्मिकता और शून्य का कारक माना जाता है। इस प्रकार अक्टूबर 2026 में केतु कर्क राशि में आ जाएंगे, जो चंद्रमा की राशि है। इस प्राकर केतु और कर्क राशि के कारण असर कई राशियों पर होगा। कुछ के लिए चीजें अच्छी होंगी, तो कुछ के लिए चीजे खराब भी होंगी। कर्क राशि से लेकर मिथुन, तुला, कुंभ के लिए यह योग लाभ देने वाला होगा।
मिथुन राशि पर इसका क्या असर होगा?
आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, इस राशि में के लिए चंद्रमा और केतु की स्थिति बहुत अधिक लाभ नहीं देगी, लेकिन परेशानी भी नहीं होगी। आपके लिए आत्मविश्वास आएगा, मन इधर-उधर विचलित हो सकता है, लेकिन समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। मेहनत के बल पर आप नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में तरक्की पाएंगे।
तुला राशि के लिए क्या होगा असर?
आपकी राशि के केतु का गोचर लाभदायक होगा, हालांकि सेहत का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी को लेकर अलगाव हो सकता है, तो थोड़ा सतर्कता बरतें। बिजनेस में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपके लिए बहुत अधिक चीजें खराब नहीं हैं। आमदनी बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम लेकर काम में लगे रहें।
धनु राशि के लिए मिलेगा भाग्य का साथ
आपकी राशि के केतु का गोचर भाग्य का साथ लाएंगे। आपके विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, जीवन साथी के साथ थोड़ा झगड़ा होगा, लेकिन अगर आपमें प्यार है तो गलतफहमियां दूर होंगी। ऑफिस में अचानक से कोई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आमदानी में आपकी बढ़ सकती है। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है।
केतु के उपाय क्या करें
केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा बताई जाती हैष बुधवार को आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। कुत्ते की सेवा भी केतु का उपाय हैष इसके अलावा केतु के मंत्र का जाप करें। इससे भी आप लाभ पा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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