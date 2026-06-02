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6 दिन बाद इन 3 राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Chandrama ki rashi me shukra gochar: शुक्र का शुभ प्रभाव जीवन में समृद्धि और अट्रैक्शन साथ लाता है। जल्द ही शुक्र अपनी चाल में बदलाव लाने वाले हैं। शुक्र के चंद्र की राशि में गोचर से कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं।

6 दिन बाद इन 3 राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर

Chandrama ki rashi me shukra gochar, शुक्र गोचर राशिफल : धन के दाता हैं शुक्र जल्द ही गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का शुभ प्रभाव जीवन में समृद्धि और अट्रैक्शन साथ लाता है। जल्द ही शुक्र अपनी चाल में बदलाव लाने वाले हैं। इस समय शुक्र मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 जून 2026 के दिन शाम में 05 बजकर 47 मिनट पर शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव माने जाते हैं। चंद्र की राशि में शुक्र का गोचर 4 जुलाई तक होगा। ऐसे में शुक्र के चंद्र की राशि में गोचर से कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि में शुक्र के गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

6 दिन बाद इन 3 राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि में धन के दाता शुक्र के गोचर करने से इस राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। करियर लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। हेल्दी रहेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं। मन आपका शांति और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

तुला राशि के जातकों को कर्क राशि में धन के दाता शुक्र के गोचर करने से लाभ हो सकता है। आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। करियर में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। धन आगमन के योग बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है। जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि में शुक्र के गोचर करने से वृषभराशि के जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। व्यापारी को व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव लाइफ में भी रोमांस बना रहेगा। करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहेगी। जीवन में सुख और खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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