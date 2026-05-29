8 जून से सतर्क हो जाएं ये 4 राशियां, चंद्रमा की राशि में होगा शुक्र गोचर, नुकसान से बचने के लिए अपनाएं आसान उपाय
Venun Transit in Cancer 2026: आज से 10 दिन बाद शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। इस वजह से मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि वालों को रिश्तों, पैसों और नौकरी के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है।
जून के महीने में होने जा रहे ग्रह और नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों को प्रभावित करेंगे। आज से 10 दिन बाद शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस दौरान मिथुन से लेकर तुला, धनु और मकर राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। शुक्र 8 जून को चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का अच्छा प्रभाव भी कुछ राशियों पर पड़ेगा वहीं कुछ के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इस दौरान फालतू का खर्चा बढ़ेगा और रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ेंगी। साथ ही ये गोचर तनाव भी बढ़ाएगा। ऐसे में पैसों से लेकर रिश्तों के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि 8 जून से मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि वालों को किस तरह से सतर्कता बरतनी है?
कैसा ग्रह है शुक्र?
शुक्र प्यार, पैसा और लग्जरी देने वाला ग्रह माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो उस व्यक्ति की लव लाइफ परफेक्ट होगी और शादी भी काफी अच्छी चलेगी। साथ ही सुख-सुविधाओं में कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी काफी मैग्नेटिक होगी। वहीं शुक्र के खराब होते ही इन चीजों को पाने में मुश्किलें बहुत आएंगी।
इस वक्त शुक्र की स्थिति
ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर शुक्र ग्रह इस वक्त मिथुन राशि में है। इस राशि में शुक्र ने 14 मई को गोचर किया था। अब 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गोचर का समय शाम 5 बजकर 43 मिनट होगा। इस राशि में शुक्र 4 जुलाई 2026 तक रहने वाले हैं। इसके बाद शुक्र सिंह राशि में जाएंगे।
मिथुन राशि
शुक्र के राशि बदलते ही मिथुन राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा। इस दौरान खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। बचत मुश्किल से ही हो पाएगा। ऐसे में कोशिश करें कि चीजें इतनी खराब ना हो। परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि इस टाइम पीरियड में आप फालतू के खर्चे ना करें। धैर्य रखें और गलत शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। साथ ही पैसों के लेनदेन से भी थोड़ा बचें।
तुला राशि
8 जून से तुला राशि वालों की टेंशन बढ़ सकती है। नौकरी में कुछ चुनौतियां आनी शुरू होंगी जिससे तनाव की स्थिति बनेगी। ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत होगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। बस ध्यान रखें कि आप कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी ना करें। खुद से अपने खर्चे ना बढ़ाएं।
धनु राशि
कर्क राशि में शुक्र के आते ही धनु राशि को सेहत और पैसों से जुड़ी चीजें परेशान कर सकती है। खर्चों पर ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें। अचानक से कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो चौंका सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति के साथ मनमुटाव होगा और इस वजह से मन उसी में उलझा हुआ रहेगा। ओवरथिंकिंग कम करेंगे तो चीजें काफी हद तक कंट्रोल में होंगी।
मकर राशि
8 जून को होने वाले बदलाव का असर मकर राशि पर भी दिखने वाला है। रिश्तों में खटास पैदा होगी। पार्टनर या फिर दोस्त के साथ बहस हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग सतर्क रहें क्योंकि पार्टनरशिप के चलते कन्फ्यूजन पैदा होगा तो बहस होगी। बस खुद को शांत रखें।
शुक्र गोचर के दौरान करें ये उपाय
8 जून को होने जा शुक्र गोचर के दौरान आप सोच-समझकर ही खर्चा करें। आपको 4 जुलाई तक सतर्क रहने की जरूरत है। किसी से फालतू में बहसबाजी ना करें। आप चाहे तो इस दिन सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं। घर में साफ-सफाई रखें। लोगों से प्यार से बात करें और हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा करें। इन उपायों के जरिए आप शुक्र के अशुभ प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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