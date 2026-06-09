22 जून को चंद्रमा की राशि में शुक्र-बुध युति, 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, बस करें आसान उपाय
Venus Mercury Conjunction in Cancer 2026: आज से दो हफ्ते बाद कर्क राशि में शुक्र और बुध ग्रह की युति बनेगी। इसका लाभ वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि को मिलेगा। जानिए इस दौरान कौन-कौन से उपाय करने हैं?
22 जून को बुध और शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में आने वाले हैं। इस युति का लाभ वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि वालों का मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर बीते हुए कल यानी 8 जून को कर्क राशि में शुक्र आ चुके हैं और लगभग दो हफ्ते बाद इस राशि में बुध गोचर होगा। इस युति से एक खास योग बनेगा जिसे ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस योग का असर चारों राशियों पर कैसे पड़ने वाला है? साथ में जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे योग का दोगुना लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।
वृषभ राशि
बुध और शुक्र की युति से वृषभ राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। इस दौरान पैसों से जुड़ी स्थिति और भी मजबूत होगी। कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी के साथ रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा।
मिथुन राशि
22 जून से मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ होने से पूरे चांस बनेंगे। करियर से लेकर बिजनेस में ग्रोथ के अच्छे चांस बनेंगे। समाज में इमेज पहले से बेहतर होगी। लोग सामने आकर फुल सपोर्ट करेंगे। रिश्ते में सुधार आएगा। सेहत भी पहले से सही होगी। कुल मिलाकर ये टाइम पीरियड अच्छा जाएगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए ये समय प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का है। नए मौके मिलेंगे जिससे प्रोफाइल और भी मजबूत बनेगी। मेहनत रंग लाएगी और काम की तारीफ भी होगी। बिजनेस में लाभ मिलने के पूरे-पूरे चांस हैं। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो ये समय आपके फेवर में है। नौकरीपेशा लोगों को जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नया रिश्ता बनने के पूरे चांस हैं।
वृश्चिक राशि
दो हफ्ते के बाद बनने वाली इस युति का लाभ वृश्चिक राशि वालों को भी मिलेगा। कोई ना कोई अच्छी खबर जरूरी मिलेगी। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। ऐसे में पैसों से जुड़ी चिंता अब खत्म होगी। परिवार का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ बाकी रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर इस दौरान कोई निवेश किया जाए तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी।
लक्ष्मी नारायण योग में करें ये उपाय
अगर आप बुध-शुक्र युति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन हरी मूंग का दान जरूर करें। साथ ही आप शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा लोगों से प्यार से बात करें। महिलाओं का सम्मान करें। इन उपायों को करने से बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। इससे करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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