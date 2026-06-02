चंद्रमा की राशि में 12 साल बाद गुरु गोचर, अब पूरे होंगे 5 राशियों के अटके हुए काम, आसान उपाय से अक्टूबर तक मिलेगा लाभ
Jupiter Transit in Caner 2026: 2 जून को गुरु ग्रह ने कर्क राशि में लगभग 12 साल के बाद गोचर किया है। इस परिवर्तन का लाभ कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और कन्या राशि उठाएंगे। आइए जानते हैं कैसे?
गुरु चंद्रमा की राशि कर्क में आज आधी रात के बाद 2 बजकर 25 मिनट पर प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 12 साल बाद गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया है और इसका लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 5 राशियां उठाने वाली हैं। अभी तक गुरु मिथुन राशि में थे और अब कर्क में गोचर करते ही वो कर्क, धनु, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि को प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक लाभ ही लाभ दिलाएंगे। बीते कुछ साल इन राशियों के लिए अप्स एंड डाउन जैसे थे लेकिन अब इनका गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है और अगले 5 महीने तक इनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आइए जानते हैं कि आखिर इन राशियों पर गुरु अब कैसे मेहरबान होंगे?
कर्क राशि में कब तक होंगे गुरु?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु कर्क राशि में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। इसके बाद गुरु सूर्य की राशि सिंह में गोचर करेंगे।
कैसा ग्रह है गुरु?
ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, अच्छी सोच, भाग्य और धन के साथ-साथ सम्मान का कारक माना जाता है। जब-जब किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है तो उस व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलते हैं और सारे काम भी आसानी से पूरे होते चले जाते हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर काफी खास माना जा रहा है। इस राशि में गुरु उच्च के होते हैं। ऐसे में आज से कर्क राशि वालों को करियर और पर्सनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको महसूस होगा कि अब पहले की तुलना में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और कई नए मौके मिलने के अच्छे योग बनेंगे। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कई मामलों में भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो बिना किसी डर के कर सकते हैं क्योंकि आज से समय आपके फेवर में होगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातक बीते कुछ साल से जिंदगी में उतार-चढ़ाव कुछ ज्यादा ही देखते आए हैं। अब चैन की सांस लेने का समय है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो गुरु का ये गोचर आपकी जिंदगी को 360 डिग्री से पलटकर रख देगा। रुके हुए काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। कोई पुरानी इच्छा अगले 5 महीने के अंदर पूरी होने की संभावना है। नौकरी और बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। वहीं नेटवर्किंग के मामले में कन्या राशि वाले खूब चमकेंगे। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जिसका फायदा आगे चलकर होगा। मेहनत का फल अब मिलता दिखेगा।
वृश्चिक राशि
गुरु का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों की दुनिया में चार चांद लगाने वाला है। अबसे भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए सारे काम अब आगे बढ़ेंगे। करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आपकी राशि यही है तो आने वाले समय में आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर लंबे समय से किसी मौके का इंतजार था तो अब गुरु और चंद्रमा की युति आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगी।
धनु राशि
धनु राशि का स्वामी ग्रह ही गुरु है। ऐसे में इनकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता दिखेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना है या फिर इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। वहीं धनु राशि वालोंं की जिंदगी में अब सुधार होता भी नजर आएगा। तनाव कम होगा तो मन खुश रहेगा। वहीं मेहनत का अब पूरा-पूरा फल मिलेगा।
मीन राशि
इस राशि के स्वामी ग्रह खुद गुरु ही हैं। तो ऐसे में गुरु का ये गोचर मीन राशि वालों के अच्छे दिन लेकर आएगा। करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बॉस का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। लंबे समय से किसी चीज पर काम करते आ रहे हैं तो अब लाभ मिलेगा। घर-परिवार में खुशियां आएंगी। कुल मिलाकर ये समय ग्रोथ के नाम होगा।
गुरु गोचर का उपाय
गुरु गोचर का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें। हर गुरुवार पीले रंग के कपड़े पहनें और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं जैसे चना दाल, हल्दी या केले का दान करें। इसके अलावा ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 जाप करना भी शुभ होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र