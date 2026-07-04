चंद्रमा की राशि में बुध गोचर, 5 अगस्त से खुलेगा इन पांच राशियों की किस्मत का ताला
Mercury Transit in Cancer 2026: 5 अगस्त को बुध चंद्रमा की राशि कर्क में जाएंगे और यहां पर 22 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। जानें इस गोचर का लाभ किन 5 राशियों को होगा? साथ में जानें इस दौरान किए जाने वाले उपाय के बारे में।
5 अगस्त को बुध चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। इसका लाभ मेष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को मिलने वाला है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगस्त का महीना बहुत ही खास माना जा रहा है और बुध का ये गोचर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस गोचर के दौरान नौकरी-बिजनेस में लाभ मिलने के योग बनते हैं और बातों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें कि आखिर बुध के इस गोचर का का लाभ मेष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वाले कैसे उठाएंगे। साथ में जानें कि इस दौरान क्या-क्या उपाय करने से लाभ दोगुना हो सकता है?
यहां समझें बुध की स्थिति
ज्योतिषीय गणना के आधार पर 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। यहां पर बुध 5 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद उनका गोचर चंद्रमा की राशि कर्क में होगा। इस राशि में बुध 22 अगस्त तक रहने वाले हैं। इसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं।
मेष राशि
5 अगस्त को होने जा रहे बुध के इस गोचर का लाभ मेष राशि वालों को मिलेगा। घर-परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन या फिर घर से जुड़े काम रफ्तार पकड़ेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में माहौल अच्छा होगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को पैसों से जुड़े मामले में राहत मिलने के योग है। रुका हुआ पैसा कहीं से मिलने की संभावना बनेगी। आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा। वहीं बिजनेस और नौकरी में अच्छे और नए मौके मिलने के पूरे योग बनेंगे।
कन्या राशि
बुध का गोचर कन्या राशि वालों को भी लाभ दिलाएगा। इस दौरान कन्या राशि वालों की इच्छाएं पूरी होंगी। नए लोगों से मुलाकात संभव है। करियर में कोई नया मौका मिल सकता है। रुके हुए काम अब तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए दिखेंगे।
तुला राशि
तुला राशि वालों को इस दौरान अपनी मेहनत का फल मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है या फिर किसी नए प्रोजेक्ट से नाम जुड़ सकता है। मान-सम्मान बढ़ेगा। हर काम सफल होता दिखेगा। पंडित जी से बात करने के लिए यहां क्लिक करें।
मकर राशि
बुध गोचर से मकर राशि वालों को भी खूब फायदा होगा। जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा। साझेदारी वाले काम में लाभ मिलने के योग बनेंगे। नई डील से भी फायदा होगा। वहीं कोई ऐसा अटका हुआ काम पूरा होगा जिसका इंतजार लंबे समय से था।
बुध गोचर के दौरान करें ये उपाय और ध्यान में रखें ये बातें
1. हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करने से लाभ मिलेगा। दुर्वा और मोदक चढ़ाएं।
2. अगर आप ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो इससे खूब लाभ मिलेगा।
3. गाय को हरा चारा खिलाने से भी फायदा होगा।
4. पेपर से जुड़ा काम सोच-समझकर करें।
5. किसी से फालतू में बहसबाजी ना करें। अच्छा बोलें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र