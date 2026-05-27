26 दिन बाद चंद्रमा की राशि में बुध गोचर, 3 राशियों को बिजनेस-करियर में लाभ, बस बरतें ये सावधानियां
Mercury Transit in Cancer 2026: आज से 26 दिन बाद चंद्रमा की राशि कर्क में बुध का गोचर होगा। इस परिवर्तन से कन्या, तुला और कर्क राशि को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे और साथ में जानें इस दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी है?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज से लगभग 26 दिन बाद कन्या, कर्क और तुला राशि को लाभ मिलने वाला है। दरअसल 26 दिन बाद यानी 22 जून को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इन दिन बुध चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में आते ही बुध हमेशा नौकरी और बिजनेस में फायदा करवाते हैं। बुध को ग्रहों की दुनिया में राजकुमार माना जाता है जिनका संबंध बुद्धि, समझदारी और कम्युनिकेशन स्किल से होता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान जिन राशियों को लाभ मिलता है उन्हें पैसों से संबंधित चीजों में सकारात्मक बदलाव जरूर दिखता है। आइए जानते हैं कि 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक कन्या, कर्क और तुला राशि वालों को किस तरह से लाभ मिलेगा?
यहां समझें बुध ग्रह की स्थिति
इस वक्त बुध वृषभ राशि में है। आज से दो दिन बाद यानी 29 मई को ये अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये गोचर सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर होने वाला है। इस राशि में बुध 22 जून तक रहने वाले हैं। इसी दिन बुध चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि में बुध 7 जुलाई तक रहने वाले हैं।
कन्या, कर्क और तुला राशि पर 22 जून से बुध गोचर का प्रभाव
कन्या राशि
बुध की ही राशि होने की वजह से इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ कन्या राशि वालों को ही मिलेगा। 22 जून से लेकर 7 जुलाई वाला समय कन्या राशि को करियर-बिजनेस में लाभ ही लाभ दिलाएगी। अगर आपकी राशि कन्या है तो जल्द ही आपको नए मौके बनेंगे। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें कहीं से सकारातमक जवाब मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को नए क्लाइंट्स मिलेंगे। नई डील क्रैक होगी तो धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि कन्या राशि को पर्सनल लाइफ में भी अच्छे संकेत मिलेंगे।
कर्क राशि
बुध का गोचर ही इसी राशि में हो रहा है तो समझ लीजिए कि इनकी भी जिंदगी 360 डिग्री से पलटने वाली है। बुध का गोचर कर्क राशि के जातकों को लाभ दिलाएगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं लेकिन इसका मुख्य मुद्दा काम ही होगा। ये गोचर आपको विदेश से भी अच्छा मौका दिलवा सकता है। हालांकि कुछ खरीदने की प्लानिंग है तो थोड़ा सोच-विचार कर ही फैसला लेना सही होगा।
तुला राशि
शुक्र की राशि तुला को भी बुध के इस गोचर से लाभ मिलेगा। 26 दिन बाद तुला राशि वालों को एक के बाद एक गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में अब मेहनत का सही-सही फल मिलना शुरू होगा। अगर आपकी राशि तुला है तो आने वाले समय में ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। सीनियर्स आपको खुलकर सपोर्ट करेंगे। बिजनेस में भी लाभ मिलने के पूरे योग बनेंगे।
बुध गोचर के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
26 दिन बाद चीजें पक्ष में होती दिखेंगी लेकिन जरूरी है कि आप भी अपनी ओर से सावधानी बरतें। इस दौरान पैसों के मामले में सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या नई डील से पहले हर पहलू पर सोच-विचार करना सही होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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