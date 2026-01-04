अपनी ही राशि में आज रहेंगे चंद्रमा, इन राशियों को देंगे लाभ ही लाभ

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा मजबूत रहने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही मन प्रसन्नचित रहता है। आज चंद्रमा अपनी राशि में गोचर करेंगे। चलिए जानते हैं कि इससे किन राशियों को होगा लाभ?

ज्योतिष गणना के मुताबिक चंद्रमा आज यानी 4 जनवरी को गोचर करेंगे। उनके राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि के लोगों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। खासकर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चंद्रमा मिथुन राशि से निकल अपनी अपन ही राशि यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर सुबह 9 बजकर 44 मिनट पर होगा। कर्क राशि में चंद्रमा को मजबूत माना जाता है। चलिए जानते हैं किन राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ साबित होगा।

चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा मजबूत रहने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही मन प्रसन्नचित रहता है। इसके साथ की इसका प्रभाव आपके करियर और आर्थिक पक्ष पर भी देखने को मिलता है।

मेष राशि

चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। इस राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। इसके परिणामस्वरूप इस राशि वालों की शिक्षा और करियर में मनचाहा परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की खूब सराहना होगी। अटके काम भी चंद्रमा के गोचर के बाद पूरे हो सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी। सेहत में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे।

कर्क राशि

चंद्रमा इस राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो इन राशियों को खूब लाभ प्राप्त होगा। इन राशि के लोगों के घर परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। परिवार के संग छुट्टियों में समय बिताएंगे। करियर के क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। निवेश किए गए धन से इस राशि के कुछ लोगों को जबरदस्त धन लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि

चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए काफी शुभ साबित होगा। करियर क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही नौकरी मिल सकती है। स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे।