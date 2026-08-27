Chandra Grahan 2026 LIVE: कल लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जानें कितने बजे शुरू होगा और भारत में दिखेगा या नहीं

Chandra Grahan 2026 LIVE:

28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। ग्रहण सुबह 6:55 बजे उपछाया से शुरू होगा और 8:04 बजे आंशिक चरण में पहुंचेगा। सुबह 9:43 बजे यह अपने चरम पर होगा। हालांकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस LIVE में आपको ग्रहण की टाइमिंग से लेकर इसके अलग-अलग चरणों और रक्षाबंधन से जुड़े हर जरूरी अपडेट की जानकारी मिलेगी।

27 Aug 2026, 11:38:26 PM IST Chandra Grahan 2026 LIVE: कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण? Chandra Grahan 2026 LIVE: 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इसका उपच्छाया चरण सुबह 6:53 बजे शुरू होगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 8:04 बजे शुरू होगा। ग्रहण अपने चरम पर करीब सुबह 9:43 बजे पहुंचेगा और आंशिक ग्रहण 11:21 बजे समाप्त हो जाएगा। इस तरह आंशिक ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 18 मिनट रहेगी। पूरे ग्रहण की उपच्छाया समेत अवधि करीब 5 घंटे 38 मिनट रहेगी। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा यहां क्षितिज के नीचे रहेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत-अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां इसे लेकर सूतक मान्य नहीं होगा। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने में चंद्र ग्रहण की वजह से कोई अड़चन नहीं मानी जाएगी।

27 Aug 2026, 08:51:36 PM IST Chandra Grahan LIVE: अब अगला बड़ा पड़ाव सुबह 8:04 बजे आएगा Chandra Grahan LIVE: चंद्र ग्रहण की मुख्य अवस्था शुरू होने में अब रात बाकी है। भारतीय समय के मुताबिक 28 अगस्त की सुबह 8:04 बजे आंशिक ग्रहण शुरू होगा, जबकि 9:43 बजे यह चरम पर पहुंचेगा। भारत में उस समय दिन होने के कारण ग्रहण दिखाई नहीं देगा। LIVE में आगे ग्रहण के समय, दृश्यता और रक्षाबंधन से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनी रहेगी।

27 Aug 2026, 08:03:15 PM IST Chandra Grahan LIVE: रक्षाबंधन पर ग्रहण, क्या राखी बांधने पर पड़ेगा असर? Chandra Grahan LIVE: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन होने से धार्मिक नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने की वजह से यहां ग्रहण संबंधी धार्मिक नियमों को लेकर अलग स्थिति बनती है। भारत में सूतक नहीं लगेगा जिस वजह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी।

27 Aug 2026, 07:43:12 PM IST Chandra Grahan LIVE: ग्रहण कितनी देर चलेगा? Chandra Grahan LIVE: चंद्र ग्रहण की पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनट की घटना नहीं होगी। उपच्छाया में प्रवेश से लेकर पूरी तरह बाहर निकलने तक इसका सिलसिला कई घंटे चलेगा। भारतीय समय के अनुसार शुरुआती चरण 6:54 बजे शुरू होगा, जबकि पूरी प्रक्रिया करीब दोपहर 12:32 बजे समाप्त होगी। हालांकि भारत में यह पूरा घटनाक्रम आसमान में दिखाई नहीं देगा।

27 Aug 2026, 07:14:02 PM IST Chandra Grahan LIVE: दुनिया के किन हिस्सों में दिखेगा चंद्र ग्रहण? Chandra Grahan LIVE: भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्सों, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ग्रहण के चरण दिखाई देंगे। किसी जगह ग्रहण का कौन सा चरण दिखेगा, यह वहां के स्थानीय समय और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा।

27 Aug 2026, 07:09:46 PM IST Chandra Grahan LIVE: चंद्र ग्रहण के दौरान लाल क्यों दिखता है चंद्रमा? Chandra Grahan LIVE: जहां से ग्रहण दिखाई देगा, वहां चंद्रमा के ढके हुए हिस्से पर लाल या तांबे जैसी रंगत नजर आ सकती है। इसकी वजह पृथ्वी का वायुमंडल है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ती है और लाल रंग की रोशनी का कुछ हिस्सा चंद्रमा तक पहुंच सकता है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान ‘ब्लड मून’ जैसा प्रभाव दिखाई देता है।

27 Aug 2026, 06:56:09 PM IST Chandra Grahan LIVE: रक्षाबंधन 28 अगस्त को Chandra Grahan LIVE: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के एक ही दिन पड़ने से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल सूतक काल और राखी बांधने के समय को लेकर है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आम तौर पर यहां ग्रहण से जुड़े सूतक के नियम लागू नहीं माने जाते। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा।

27 Aug 2026, 06:55:15 PM IST Chandra Grahan LIVE: ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा Chandra Grahan LIVE: भारत के लिए इस चंद्र ग्रहण की तस्वीर अलग है। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके प्रमुख चरणों के दौरान यहां चंद्रमा आसमान में मौजूद नहीं होगा। यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत भारत के शहरों से 28 अगस्त की सुबह ग्रहण को सीधे चंद्रमा पर देखा नहीं जा सकेगा। यह घटना मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी।

27 Aug 2026, 06:54:22 PM IST Chandra Grahan LIVE: ग्रहण की सबसे खास बात Chandra Grahan LIVE: इस चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात इसका गहरा आंशिक चरण है। चरम के समय पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा के लगभग पूरे हिस्से तक पहुंच जाएगी। नासा के मुताबिक अधिकतम ग्रहण के समय करीब 96.3 फीसदी चंद्र डिस्क पृथ्वी की गहरी छाया में होगी। जहां से ग्रहण दिखाई देगा, वहां चंद्रमा का बड़ा हिस्सा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में काफी गहरा नजर आएगा और लालिमा भी दिखाई दे सकती है।

27 Aug 2026, 06:52:01 PM IST Chandra Grahan LIVE: ग्रहण का समय Chandra Grahan LIVE: भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआती उपच्छाया अवस्था 28 अगस्त की सुबह करीब 6:54 बजे शुरू होगी। इसके बाद सुबह 8:04 बजे आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू होगा। ग्रहण का सबसे बड़ा चरण सुबह करीब 9:43 बजे आएगा। इसके बाद चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया से बाहर निकलेगा और 11:22 बजे आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। पूरी उपच्छाया प्रक्रिया करीब 12:32 बजे खत्म होगी।

27 Aug 2026, 06:48:36 PM IST Chandra Grahan LIVE: भारत में नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण Chandra Grahan LIVE: रक्षाबंधन के साथ इस बार आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी होने वाली है। 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण नहीं, बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण के चरम पर चंद्रमा का करीब 96 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में पहुंच जाएगा। हालांकि भारत में रहने वाले लोग इस नजारे को आसमान में नहीं देख पाएंगे।