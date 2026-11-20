हस्तरेखा शास्त्र: चंद्र पर्वत के 3 निशान होते हैं लकी, अचानक खुलेंगे तरक्की के रास्ते, ऐसे पहचानें
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बने चंद्र पर्वत पर अगर 3 लकी निशान हो तो व्यक्ति के लिए ग्रोथ के हर रास्ते खुल जाते हैं। जानें ये निशान कौन से होते हैं?
हस्तरेखा शास्त्र में चंद्र पर्वत को बेहद ही खास मानते हैं। हाथ में बने अलग-अलग रेखाएं, निशान और पर्वत के कई संकेत होते हैं। मान्यता है कि इनके जरिए किसी भी व्यक्ति के बारे में गहराई से समझा जा सकता है। वहीं चंद्र पर्वत को लेकर कई तरह की मान्यता है। शास्त्र के अनुसार चंद्र पर्वत के आसपास अगर 3 लकी निशान होते हैं तो व्यक्ति को इनसे कई फायदे मिलते हैं। माना जाता है कि इनसे जिंदगी में नए मौके और मान-सम्मान मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हाथ में चंद्र पर्वत कहां होता है और इस पर किस तरह से निशान लकी माने जाते हैं?
चंद्र पर्वत कहां होता है?
हाथ में चंद्र पर्वत छोटी उंगली की ओर एकदम नीचे वाले हिस्से में होता है। यहां पर जो हिस्सा उभरा हुआ होता है उसे ही चंद्र पर्वत कहा जाता है। चंद्र पर्वत पर बने कुछ निशान अच्छे संकेत के रूप में देखे जाते हैं।
चंद्र पर्वत के ये 3 संकेत माने जाते हैं लकी-
चंद्र पर्वत के आसपास भाग्य रेखा
अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर भाग्य रेखा होती है इसे शुभ मानते हैं। हालांकि शास्त्र में मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जाकर कोई काम करता है तो उसके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं दूसरों की हेल्प से इनके कई काम भी बनने लगते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर से भी खूब सपोर्ट मिलता है।
चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल का निशान
शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बना है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। माना जाता है कि दूसरों से इनकी सोच काफी अलग होती है। हर एक नई चीज में रिस्क लेना इन्हें पसंद होता है। राइटिंग से लेकर म्यूजिक और आर्ट की फील्ड में ऐसे लोग हमेशा सफल होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को देश से बाहर जाने के लिए भी मौका मिल सकता है।
चंद्र पर्वत पर मछली का निशान
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर हाथ पर मछली जैसी शेप दिख रही है तो ये खास मानी जाती है। वहीं अगर ये निशान चंद्र पर्वत पर है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस निशान को फिर धन-संपदा और मान-सम्मान से जोड़कर देखा जाने लगता है। माना जाता है कि अगर ये निशान किसी के हाथ में है तो अचानक से उस व्यक्ति को कोई अच्छा मौका मिल सकता है। इसी के साथ ऐसी मान्यता है कि ऐसे लोगों को अपने काम से पहचान और नाम मिलता है। साथ ही ये संकेत होता है कि दूसरे देश से जुड़ी चीजों में भी इन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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