15 दिन में दो ग्रहण राष्ट्र के लिए नेगेटिव, ज्योतिर्विद से जानें चंद्र ग्रहण का देश पर असर, 6 महीने तक रहता है प्रभाव
chandra grahan effect in india: फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जो भारत में ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा।
फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जो भारत में ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा। इस समय ग्रहण लगा हुआ दिखाई देगा एवं मोक्ष के समय ही या ग्रहण भारत में देखा जाएगा। ग्रहण का स्पर्श तथा ग्रहण का आरंभ भारत के किसी भी स्थान में एक सा नहीं दिखाई देगा। ग्रहण की खग्रास स्थिति की समाप्ति सुदूर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर ही दिखाई देगी तथा देश के बाकी सभी हिस्सों में खंड चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा। मंगलवार 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में लगने वाला यह खंड ग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण का स्पर्श समय 6:00 बजे शाम को होगा तथा ग्रहण का मोक्ष 6:48 पर होगा। मात्र 48 मिनट का यह चंद्र ग्रहण भारत भूमि से दृश्य होने के कारण सूतक के सारे नियम लागू होंगे। चंद्र ग्रहण में सूतक का आरंभ 9 घंटे ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। इस प्रकार ग्रहण का सूतक 3 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:00 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। जो मोक्ष ग्रहण के मोक्ष काल के बाद ही समाप्त होगा।
15 दिन के अंदर दो ग्रहण राष्ट्र एवं विश्व के प्रगति के लिए नकारात्मक
ग्रहण का विश्व के व्यवस्थाओं तथा भारत की व्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। शास्त्रों में विशेष कर महाभारत में उल्लेखित है कि जिस भी वर्ष 15 दिन के अंदर दो ग्रहण लगता है वह वर्ष राष्ट्र एवं विश्व के प्रगति के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है तथा महाभारत जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं अर्थात दो राष्ट्रों में अथवा अनेक राष्ट्रों में युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। आपको बता दें कि कि किसी भी ग्रहण का असर कम से कम 3 महीने और 6 महीने तक रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले सूर्य ग्रहण 15 दिन पहले 17 फरवरी को लग चुका है।
भारत में क्या असर हो सकता है
स्वतंत्र भारत के लिए या ग्रहण आंतरिक अशांति को जन्म देने वाला होगा। राष्ट्र के अंदर विभिन्न समुदायों विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों तथा राजनीतिक पार्टियों के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध तथा राहु का योग बना हुआ रहेगा। वहीं पर सिंह राशि में केतु और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। शनि और शुक्र मीन राशि में रहेंगे तथा बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे। इस प्रकार इन ग्रहों के प्रभावों को देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के अनुसार देखा जाए तो भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में अर्थात भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विशेष कर पश्चिम उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटनाओं में भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन की स्थितियों में बारंबारता या वृद्धि देखने को मिलेगी। राष्ट्र के इन क्षेत्रों में आयुधों का प्रयोग, आग से नुकसान, पुलिस बल पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आग से नुकसान सेना अध्यक्ष, सेनापति, पुलिस बल के लिए नकारात्मक प्रभाव, आग से बड़ी दुर्घटना किसी बाहरी संगठनों द्वारा व्यापक नुकसान कराया जा सकता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में जल प्रलय की स्थिति, भूकंप की स्थिति, सुनामी की स्थिति से आम जनमानस को व्यापक नुकसान हो सकता है।
दुनिया में क्या असर हो सकता है
वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत से पश्चिम क्षेत्र में विशेष कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक अमेरिका के क्षेत्र में भी व्यापक का अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके आयुधों के प्रयोग में वृद्धि, युद्ध की स्थितियों में वृद्धि, व्यापक जन हानि की स्थिति, सैनिकों के विरुद्ध बड़े षड्यंत्र या दुर्घटनाएं अगले 3 महीने तक देखी जा सकती हैं। चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा।
यह भविष्यवाणी ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के द्वारा की गईहै।
