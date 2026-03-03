Hindustan Hindi News
15 दिन में दो ग्रहण राष्ट्र के लिए नेगेटिव, ज्योतिर्विद से जानें चंद्र ग्रहण का देश पर असर, 6 महीने तक रहता है प्रभाव

Mar 03, 2026 03:45 pm IST
chandra grahan effect in india: फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जो भारत में ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा। 

फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जो भारत में ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा। इस समय ग्रहण लगा हुआ दिखाई देगा एवं मोक्ष के समय ही या ग्रहण भारत में देखा जाएगा। ग्रहण का स्पर्श तथा ग्रहण का आरंभ भारत के किसी भी स्थान में एक सा नहीं दिखाई देगा। ग्रहण की खग्रास स्थिति की समाप्ति सुदूर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर ही दिखाई देगी तथा देश के बाकी सभी हिस्सों में खंड चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा। मंगलवार 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में लगने वाला यह खंड ग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण का स्पर्श समय 6:00 बजे शाम को होगा तथा ग्रहण का मोक्ष 6:48 पर होगा। मात्र 48 मिनट का यह चंद्र ग्रहण भारत भूमि से दृश्य होने के कारण सूतक के सारे नियम लागू होंगे। चंद्र ग्रहण में सूतक का आरंभ 9 घंटे ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। इस प्रकार ग्रहण का सूतक 3 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:00 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। जो मोक्ष ग्रहण के मोक्ष काल के बाद ही समाप्त होगा।

15 दिन के अंदर दो ग्रहण राष्ट्र एवं विश्व के प्रगति के लिए नकारात्मक

ग्रहण का विश्व के व्यवस्थाओं तथा भारत की व्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। शास्त्रों में विशेष कर महाभारत में उल्लेखित है कि जिस भी वर्ष 15 दिन के अंदर दो ग्रहण लगता है वह वर्ष राष्ट्र एवं विश्व के प्रगति के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है तथा महाभारत जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं अर्थात दो राष्ट्रों में अथवा अनेक राष्ट्रों में युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। आपको बता दें कि कि किसी भी ग्रहण का असर कम से कम 3 महीने और 6 महीने तक रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले सूर्य ग्रहण 15 दिन पहले 17 फरवरी को लग चुका है।

भारत में क्या असर हो सकता है

स्वतंत्र भारत के लिए या ग्रहण आंतरिक अशांति को जन्म देने वाला होगा। राष्ट्र के अंदर विभिन्न समुदायों विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों तथा राजनीतिक पार्टियों के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध तथा राहु का योग बना हुआ रहेगा। वहीं पर सिंह राशि में केतु और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। शनि और शुक्र मीन राशि में रहेंगे तथा बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे। इस प्रकार इन ग्रहों के प्रभावों को देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के अनुसार देखा जाए तो भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में अर्थात भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विशेष कर पश्चिम उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक दुर्घटनाओं में भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन की स्थितियों में बारंबारता या वृद्धि देखने को मिलेगी। राष्ट्र के इन क्षेत्रों में आयुधों का प्रयोग, आग से नुकसान, पुलिस बल पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आग से नुकसान सेना अध्यक्ष, सेनापति, पुलिस बल के लिए नकारात्मक प्रभाव, आग से बड़ी दुर्घटना किसी बाहरी संगठनों द्वारा व्यापक नुकसान कराया जा सकता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में जल प्रलय की स्थिति, भूकंप की स्थिति, सुनामी की स्थिति से आम जनमानस को व्यापक नुकसान हो सकता है।

दुनिया में क्या असर हो सकता है

वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत से पश्चिम क्षेत्र में विशेष कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक अमेरिका के क्षेत्र में भी व्यापक का अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके आयुधों के प्रयोग में वृद्धि, युद्ध की स्थितियों में वृद्धि, व्यापक जन हानि की स्थिति, सैनिकों के विरुद्ध बड़े षड्यंत्र या दुर्घटनाएं अगले 3 महीने तक देखी जा सकती हैं। चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा।

यह भविष्यवाणी ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के द्वारा की गईहै।

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


