ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें क्या करें-क्या नहीं

आज देशभर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात 9.58 मिनट से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। 11:40 बजे मध्य तथा 1:26 बजे मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण का ज्योतिष, धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 02:35 PM
Chandra Grahan Precautions for Pregnant Ladies : आज देशभर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात 9.58 मिनट से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। 11:40 बजे मध्य तथा 1:26 बजे मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण का ज्योतिष, धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण राहु-केतु की वजह से लगता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। इन दोनों ग्रहों को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं, कुछ मान्यताएं हैं कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए।

ग्रहण काल में गर्भावस्था को लेकर कई तरह की बातें भी प्रचलित हैं, साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। मान्यता के अनुसार, ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इस वजह से गर्भवती महिलाओं पर अशुभ प्रभाव पड़ता है।

इन बातों का रखें ध्यान-

गर्भवती महिलाओं को जागृत अवस्था में रहना चाहिए। काटने या जोड़ने के काम से दूर रहना चाहिए और ग्रहण काल तक सक्रिया रहना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण को देखने से बचना चाहिए और न ही उसे ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन न करें व प्रसन्न चित्त रहते हुए अपने आराध्य देव से गर्भ शिशु के लिए कल्याण की कामना करें। ग्रहण काल में किया हुआ जप व तप सिद्धप्रद होता है।

करें ये उपाय- चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रत्त्नाम, पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। अधिक से अधिक प्रभु का भजन और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए।

