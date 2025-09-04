Grahan Precautions: 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं करें?

Chandra grahan precautions during pregnancy: चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए। जानें ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं करें।

Lunar Eclipse Pregnant Ladies Precautions: साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 09 बजकर 58 मिनट पर प्रारंभ होगा और देर रात 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा से नकारात्मक तरंगें निकलती हैं। कहते हैं कि अगर ग्रहण की किरणें गर्भवती महिला पर पड़ती हैं तो इसका बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण को गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। जानें चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं क्या करें- 1. चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचाती हैं।

2. ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट देवता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए।

3. चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए।

4. चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की रोशनी के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसलिए खिड़की व दरवाजे बंद करके रखना उचित माना गया है।

चंद्र ग्रहण के दिन क्या नहीं करना चाहिए- 1. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई या चाकू समेत अन्य किसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा सिलाई-बुनाई के काम से भी परहेज करना चाहिए।

2. ग्रहण के समय सोने से परहेज करना चाहिए।

3. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना न ही पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। ग्रहण के समय चंद्रमा की अशुद्ध किरणें भोजन को दूषित कर सकती हैं, ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला इसका सेवन करती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।