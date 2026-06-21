Chandra Grahan: रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, क्या राखी बांधने पर पड़ेगा असर? जानें सूतक के नियम
Chandra Grahan on Raksha Bandhan 2026: साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।
रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और भरोसे का त्योहार है। साल 2026 में यह पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से राखी बांधने के समय या त्योहार की परंपराओं पर कोई असर पड़ेगा। अगर आप भी इसे लेकर असमंजस में हैं, तो जानिए इस दिन क्या नियम रहेंगे और क्या नहीं।
रक्षाबंधन के दिन कब लगेगा चंद्र ग्रहण?
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे 39 मिनट की होगी। यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, जिसमें चंद्रमा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में रहेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा दिखाई दे सकता है, इसलिए इसे कई जगह “ब्लड मून” भी कहा जाता है।
किस राशि और नक्षत्र में होगा ग्रहण?
इस बार चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा और इसका संबंध शतभिषा नक्षत्र से रहेगा। ग्रहण के समय कई लोग मंत्र जाप और ध्यान को महत्व देते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियमों का पालन तभी जरूरी माना जाता है, जब ग्रहण उस स्थान पर दिखाई दे रहा हो।
भारत में दिखाई नहीं देगा ग्रहण
ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 28 अगस्त 2026 का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यता है कि जिस देश या क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता। यही वजह है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस ग्रहण का रक्षाबंधन के पर्व पर कोई धार्मिक असर नहीं माना जाएगा।
इसका मतलब है कि बहनें तय शुभ समय में अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी और त्योहार की सभी रस्में सामान्य तरीके से निभाई जा सकेंगी। ग्रहण की वजह से न तो रक्षाबंधन की तिथि बदलेगी और न ही पूजा-पाठ के नियमों में कोई बदलाव होगा।
सूतक काल को लेकर क्या है नियम?
आमतौर पर चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहां सूतक काल लागू नहीं होता। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।
इस बात का रखना होगा ध्यान?
ग्रहण को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन पर भद्रा काल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार भद्रा के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए बहनों को राखी बांधने से पहले शुभ मुहूर्त और भद्रा समाप्त होने का समय जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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