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साल का दूसरा चंद्रग्रहण खास, किस पूर्णिमा पर लगेगा और अगले पूर्ण चंद्रग्रहण के लिए कब तक का इंतजार

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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इस साल के दूसरे चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण अगस्त में आने वाले हैं। यह किस पूर्णिमा पर लग रहा है और इसके बाद अलगे पूर्ण चंद्रग्रहण के लिए कब तक करना होगा इंतजार, यहां पढ़ें

साल का दूसरा चंद्रग्रहण खास, किस पूर्णिमा पर लगेगा और अगले पूर्ण चंद्रग्रहण के लिए कब तक का इंतजार

28 अगस्त 2026 को लगेगा चंद्रग्रहण , यह उपच्छाया चंद्रग्रहण होगा, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को खास चंद्रग्रहण लग रहा है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में यह दिखाई नहीं दे रहा है। जहां ग्रहण लगता है, वहीं इसका सूतक मान्य होता है। इस साल 28 अगस्त को जो ग्रहण लग रहा है, वो सावन मास की पूर्णिमा को लग रहा है। पूर्णिमा तिथि इस दिन सुबह 09:48 AM तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। इस शतभिषा नक्षत्र भी रहेगा और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में रहेगें, और सुकर्मा योग योग रहेगा।नासा के अनुसार यह ग्रहण पैसेफिक, अमेरिका,यूरोप, अफ्रीका में दिखाई देगा। ग्रहण की अवधि तीन घंटे की होगी। आपको बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन यह गहरा लाल दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसे ब्लड मून का नाम दिया है। इस ग्रहण को लेकर आप चिंता ना करें, यह ग्रहण भारत में नहीं है, तो इसका धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ज्योतिषिय महत्व हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे।

अगला पूर्ण चंद्रग्रहण कब लगेगा?

लेकिन पूर्ण चंद्रग्रहण देखने के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अगला पूर्ण चंद्रग्रहण 2028 में लगने वाला है। यह खास होगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2028 को चंद्रग्रहण लग रहा है , वह पूर्ण चंद्रग्रहण है। यह ग्रहण 71 मिनट तक दिखेगा और अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अलास्का में दिखेगा।यहां आप आगे आने वाले ग्रहणों की तारीख जान सकते हैं।

20 फरवरी 2027 को भी चंद्रग्रहणलगेगा, यह उपच्छाया चंद्रग्रहण होगा। यह ग्रहण अमेरिका यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लगेगा।

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18 जुलाई 2027 को भी उपच्छाया चंद्रग्रहण लगेगा। यह अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसेफिक में लगेगा।

17 अगस्त 2027 को यह चंद्रग्रहण लगेगा। यह भी उपच्छाया चंद्रग्रहण होगा। जो पैसेफिक, अमेरिका, में दिखाई देगा।

इसके बाद 2028 में आंशिक चंद्रग्रहण जो जनवरी 12 को लग रहा है। यह आंशिक होगा। यह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में दिखेगा।

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इसके बाद 2028 में ही एक और आंशिक चंद्रग्रहण लग रहा है, जो 6 जुलाई को लग रहा है, यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा।

इसके बाद 2028 में एक पूर्ण चंद्रग्रहण भी लग रहा है, यहग्रहण 31 दिसंबर में लग रहा है। जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, पैसेफिक में दिखाई देगा।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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