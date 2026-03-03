Holi पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, यहां पढ़ें
Chandra grahan on Leo rashi: ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च, 2026 को अपराह्न 03.20 से प्रारंभ होकर शाम 06.47 तक रहेगा। इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा यहां पढ़ें
ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च, 2026 को अपराह्न 03.20 से प्रारंभ होकर शाम 06.47 तक रहेगा। सूतक ग्रहण शुरू होने के 09 घंटे पहले लगेगा और ग्रहण अंत के साथ खत्म होगा। यह ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र अर्थात सिंह राशि में लगेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि 03 घंटे 27 मिनट होगी। ग्रहण भारत में चंद्रोदय के अनुसार अलग-अलग शहरों में सीमित समय तक नजर आएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 01 घंटे से ज्यादा, जबकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु जैसे पश्चिमी एवं दक्षिणी शहरों में 05 से 25 मिनट तक नजर आएगा।यह ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। चंद्र ग्रहण ग्रहण का आपकी राशि पर पड़ने वाला प्रभाव, यहां पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि , सभी 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इसका राशिफल :
मेष : ग्रहण के कारण मेष राशि वालों की पारिवारिक अशांति रहेगी। निकटस्थ लोगों से दूरी बन सकती है। पूर्वानुमान गलत होंगे।
वृष : वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में लाभप्रद परिवर्तन हो सकते हैं। निर्माण कार्य एवं खरीदारी पर खर्च होगा पैसा।
मिथुन : इसके कारण मिथुन राशि वालों प्रतियोगिता एवं विवाद में सफलता। खर्च व सम्मान में वृद्धि।
कर्क : कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य, मरम्मत तथा खरीदारी पर खर्चा हो सकता है। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति हो सकती है। अतिरिक्त प्रयास से काम बनेंगे।
सिंह : सिंह राशि वालों की चिंताओं में वृद्धि होगी। रोजगार का तनाव कम होगा। माता-पिता को कष्ट हो सकता है।
कन्या : कन्या राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि। भाई-बंधुओं से तनाव हो सकता है। गृह व वाहन सुख में बाधा हो सकती है।
तुला : तुला राशि वालों के आय के साधनों में वृद्धि हो सकती है। संतान को लेकर चिंता। मनोवांछित सफलता मिल सकती है।
वृश्चिक :वृश्चिक राशि वालों का मन अशांत रह सकता है। स्वास्थ्यगत समस्या रह सकती है। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।
धनु : उच्चाधिकारी से तनाव हो सकता है। कार्य बाधा हो सकती है। गृह व भौतिक सुख में कमी हो सकती है।
मकर : धन हानि हो सकती है। दांपत्य सुख एवं प्रेम संबंध में वृद्धि हो सकतीलहै। अतिरिक्त प्रयास से विद्या में प्रगति होगी।
कुंभ : कुंभ राशि वालों को विवाह एवं साझेदारी संबंधी मामलों में समस्या आ सकती है। खर्च की अधिकता आ सकती है। जोखिमपूर्ण कार्यों से परहेज करें।
मीन : आज मीन वालों को स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक पक्ष में सफलता कम लग सकती है। ठगी संभव है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां