बांके बिहारी मंदिर के आचार्य ने बताया-होलिका दहन कब, चंद्रग्रहण के कारण समय चेंज, द्वारकाधीश में होलिका दहन का समय जानें
ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्रग्रहण के चलते आराध्य बांके बिहारी के दर्शन हेतु निर्धारित मंदिर की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है।
ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्रग्रहण के चलते आराध्य बांके बिहारी के दर्शन हेतु निर्धारित मंदिर की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है। उस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रातःकाल 6:15 बजे से ठाकुरजी के दर्शन होंगे। सेवायत 5:15 बजे में मंदिर में प्रवेश करेंगे और सुबह 6:25 बजे पर श्रृंगार आरती होगी। फिर 6:30 बजे राजभोग सेवा प्रारंभ होगी। राजभोग आरती 8:30 बजे होगी और 9 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। सेवायत 9 बजे मंदिर से बाहर आ जाएंगे। फिर शाम 7 बजे से मंदिर खुलेगा और रात 10 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। आचार्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि 2 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन 3 मार्च की शाम को धुलेंडी का पर्व मंदिर में माना लिया जाएगा। 4 मार्च को मंदिर में सामान्य दर्शन ही होंगे।
बांके बिहारी मंदिर में कब होगी होली
ज्योतिषाचार्य बनवारी लाल गौड़ ने बताया कि सामान्य जन 2 मार्च को होलिका दहन कर सकेंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण देर शाम तक धुलेंडी पर्व नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार भद्रा मुख का समय 2 मार्च की अर्धरात्रि के बाद 2 बजकर 38 मिनट पर आरंभ होगा और 3 मार्च की सुबह 5 बजकर 32 मिनट तक भद्रा मुख रहेगा, इसलिए 2 मार्च को शाम में 6 बजकर 22 मिनट से लेकर 8 बजकर 53 मिनट का समय प्रदोष काल रहेगा और इसी समय के दौरान होलिका दहन किया जाना शुभ और शास्त्र सम्मत होगा, वहीं सामान्य जन अगले दिन 4 मार्च को ही सुबह से धुलेंडी पर्व धूमधाम से बना सकते हैं।
यहां पढ़ें-Astrology News in hindi
द्वारिकाधीश में तीन की सुबह दहन
ज्योतिषाचार्य पंडित अजय कुमार तैलंग ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार बल्लभकुल पुष्टिमार्गीय मंदिरों में 3 मार्च को प्रातः 6 बजे होली दहन होगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिष भागवत संस्थान की गोष्ठी में निदेशक ज्योतिषाचार्य कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि चंद्रग्रहण तीन मार्च को मध्याह्न 3:20 बजे प्रारंभ होकर सायं 6:47 बजे मोक्ष होगा, जबकि सूतककाल ग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा। आचार्य ब्रजेन्द्र नागर एवं ज्योतिषाचार्य दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि भारत में यह ग्रहण अधिकतम 24 मिनट मोक्ष के रूप में दिखेगा।
खग्रास प्रारम्भ-16:35
● परमग्रास चन्द्र ग्रहण-17:04
● खग्रास समाप्त-17:33
● प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श-18:46
● सूतक समाप्त-सायं 18:46
● खग्रास की अवधि-57 मिनट 27 सेकेंड
● खण्डग्रास की अवधि-3 घण्टे 25 मिनट 17 सेकेंड
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां