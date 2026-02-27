Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण पर नहीं बंद होगा महाकाल का मंदिर, पूजा-आरती का बदलेगा समय, यहां जानें
Chandra Grahan march 2026: चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन देश में कई ऐसे प्राचीन और बड़े मंदिर हैं, जिनके कपाट ग्रहण के दौरान भी खुले रहते हैं। इन्हीं में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल का मंदिर भी कहा जाता है।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का खास महत्व होता है। इस अशुभ समय माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी हावी होती हैं, जिसकी वजह से कई मांगलिक शुभ कार्य नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन देश में कई ऐसे प्राचीन और बड़े मंदिर हैं, जिनके कपाट ग्रहण के दौरान भी खुले रहते हैं। इन्हीं में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल का मंदिर भी कहा जाता है। ग्रहण के दिन कई जगहों पर धुलेंडी पर्व भी मनाने को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन महाकाल मंदिर धुलेंडी पर्व भी न तो मंदिर के कपाट बंद होंगे और ना ही पूजा-आरती रुकेगी। हालांकि इसकी पूजा पद्धति में जरूर बदलाव किए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन महाकाल मंदिर में कैसे पूजा की जाएगी।
महाकाल में दर्शन कर सकेंगे
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है।चंद्र ग्रहण के करीब 9 घंटे पहले सूतक काल लग रहा है। इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन महाकाल मंदिर में चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। ग्रहण के दौरान भी श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे।
भोग की टाइमिंग में बदलाव
उज्जैन के महाकाल मंदिर बाबा की पूजा और आरती पूरे विधि-विधान से होती है। पूजा के दौरान महाकाल को भोग भी लगाया जाता है। लेकिन 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान सुबह महाकाल को भोग नहीं लगाया जाएगा। शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण होगा और इसके बाद ही भगवान महाकाल को भोग लगेगा।
पूजा पद्धति में बदलाव
3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण शाम 6:32 से 6:46 तक लगेगा। वहीं, वेद काल सुबह सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा। वेद काल के कारण सुबह की दद्योदक और भोग आरती में भगवान को केवल शक्कर का भोग अर्पित किया जाएगा। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तब मंदिर का शुद्धिकरण होगा। फिर भगवान का स्नान पूजन होगा। इसके बाद भोग अर्पित कर संध्या आरती संपन्न की जाएगी।
पूजा-आरती का समय
3 मार्च को धुलेंडी का पर्व है। हालांकि चंद्र ग्रहण के चलते इसे मनाने को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन इस दि महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती कि जाएगी। इसमें पुजारी-पुरोहित महाकाल को गुलाल लगाते हैं। इसी तरह महाकाल मंदिर में साल में दो बार भगवान की दिनचर्या में बदलाव होता है। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से ठंड के अनुसार आरती का समय होता है। वहीं चैत्र कृष्ण प्रतिपदा गर्मी के अनुसार आरती का समय तय हो जाता है। इस बार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 4 मार्च शुरू हो रहा है। इसी दिन से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन होने वाली पांच में से तीन आरती का समय भी बदल जाएगा।
मंदिर परिसर में होलिका दहन
2 मार्च की शाम को भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर में ही होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के बाद मंदिर परिसर में ही कई भक्त होली मनाने की शुरुआत एक दूसरे पर रंग लगाकर करते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
